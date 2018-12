"Una economía capitalista debe ser juzgada no solo por la mejora económica global impulsada por la innovación, sino también por el diseño y la fortaleza de la red de seguridad social que protege a los enfermos o desfavorecidos, o a quienes simplemente no prosperan en su entorno particular", dijo Seth Klarman al inaugurar la sala que lleva su nombre en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.