Además, uno de los columnistas estrella del The New York Times, Andrew Ross Sorkin, también atribuyó su cancelación a la situación del reportero.En tanto, la agencia de noticias Bloomberg ha sido otro de los medios de comunicación que ha cancelado su asistencia, así como The Economist y el Financial Times, lo que amenaza la exposición mediática que buscaba la monarquía para recibir futuras inversiones.