Hasta la fecha, los funcionarios saudíes han negado cualquier implicación en la desaparición de Khashoggi. No obstante, The New York Times reveló este martes que cinco de los quince implicados según Turquía en la desaparición del periodista disidente son cercanos al príncipe heredero Mohammed Bin Salman y el Washington Post dijo que once de ellos tienen lazos con los servicios de seguridad saudíes.