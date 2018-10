Las quejas de que el resto de Europa dejó sola a Italia en la recepción de los inmigrantes rescatados del mar, tampoco es exclusiva de Salvini. El ex primer ministro progresista Matteo Renzi ya lo había planteado al igual que su sucesor Paolo Gentiloni. Lo que hizo Salvini fue plantear una amenaza más fuerte contra la UE con su política de "portichiusi" (puertos cerrados) que tensó al extremo la relación con sus socios europeos. Y a esto le suma sus amistades peligrosas con el xenófobo premier húngaro Viktor Orban, la líder de la extrema derecha francesa Marie Le Pen, o el ex asesor de Trump, Steve Bannon. Con ellos sueña formar un frente común euroescéptico y antiinmigrante en las próximas elecciones del Parlamento Europeo. Y para este propósito es fundamental terminar con la rebelión dentro de casa. Detener al alcalde Mimmo Lucano para que ya no haya ejemplos de un manejo diferente de la migración, es parte de este plan. El periodista e historiador, Indro Montanelli, en su monumental "Historia de Roma" hizo una reflexión que recordó en estos días un colega suyo y que parecería condensar lo que sienten muchos italianos ante estas ridículas confrontaciones: "Esta es la historia de un gran pueblo que hoy, cuando grita '¡viva Roma!' es para animar a un equipo de fútbol".