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Sin horizonte, oscuridad polar y pistas sobre glaciares: así es el vuelo a la Antártida, uno de los más peligrosos del mundo

Temperaturas de -40 °C, vientos que borran la superficie en minutos y meses sin salida del Sol son algunas de las condiciones que convierten cada misión aérea en una operación de coordinación extrema entre meteorólogos, pilotos y equipos de tierra

Avión bimotor con esquís y hélices desciende sobre un paisaje montañoso nevado con nubes oscuras y caída de nieve. Varias personas en tierra.
Volar a la Antártida en invierno exige combinar clima favorable, pistas seguras, aeronaves aptas y tripulaciones con experiencia polar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Para volar a la Antártida en invierno, hay que operar en uno de los ambientes más extremos de la Tierra. Allí casi no hay margen de error por la oscuridad que dura muchas horas, el frío intenso, los vientos fuertes y las pistas congeladas. Por eso, la mayoría de los vuelos al continente blanco se hacen en verano. En muchos casos, cuando se realizan en invierno, quedan limitados a situaciones extraordinarias, como evacuaciones médicas o traslados urgentes de materiales y personal.

El problema no es solo la distancia o el aislamiento geográfico. La clave es que, para volar en la Antártida, tienen que darse al mismo tiempo varios factores: condiciones meteorológicas adecuadas, tripulaciones capacitadas para operaciones polares, aviones preparados para temperaturas extremas y pistas seguras. Si una de esas condiciones falla, la misión puede postergarse, cancelarse o incluso interrumpirse cuando la aeronave ya está en vuelo.

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La Australian Antarctic Division señala que las limitaciones que impone el invierno antártico al transporte aéreo son muy graves. Se deben a las bajas temperaturas, la poca visibilidad y las dificultades logísticas para mantener vuelos regulares hacia bases lejanas.

Un avión de hélice desciende sobre un paisaje antártico nevado, con edificios de una estación polar, un vehículo oruga y una persona con parka.
El whiteout convierte la superficie nevada y el cielo cubierto en una masa de luz uniforme sin referencias visuales, uno de los riesgos menos conocidos de la aviación polar en invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, el British Antarctic Survey por lo general realiza la mayor parte de sus vuelos del año entre octubre y marzo, lapso en el que las horas de luz aumentan y la superficie mejora, lo que permite una mayor actividad aérea.

Los principales riesgos para la aviación antártica

La primera barrera es el clima. La Antártida registra algunas de las condiciones atmosféricas más exigentes de la Tierra, con temperaturas que en invierno pueden caer a -40 °C en áreas costeras y descender mucho más en el interior del continente. A ese escenario se suman los vientos catabáticos, corrientes de aire frío y denso que bajan desde zonas elevadas y pueden alcanzar velocidades muy altas durante períodos prolongados.

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Ese viento no solo complica el control de la aeronave en despegues y aterrizajes. También arrastra nieve sobre la superficie y puede borrar en pocos minutos la definición visual de una pista. En un entorno con escasas referencias geográficas, esa pérdida de contraste representa un riesgo operativo directo.

Las estaciones quedan aisladas durante meses y no siempre pueden garantizar una evacuación inmediata: el clima, la pista o la falta de luz pueden impedir la llegada de cualquier aeronave (Prensa Armada Argentina)
Las estaciones quedan aisladas durante meses y no siempre pueden garantizar una evacuación inmediata: el clima, la pista o la falta de luz pueden impedir la llegada de cualquier aeronave (Prensa Armada Argentina)

Otro factor decisivo es la falta de luz. Durante el invierno austral, las regiones cercanas al Polo Sur atraviesan meses de noche polar, un fenómeno astronómico que deja a muchas bases con muy pocas horas de claridad o directamente sin salida del Sol durante semanas. Los aviones modernos cuentan con instrumentos para volar de noche, pero en la Antártida esa capacidad técnica se enfrenta a una combinación más compleja: hielo, nubosidad baja, nieve en suspensión y aeródromos muy aislados.

A eso se suma el fenómeno conocido como whiteout, una condición óptica en la que el cielo cubierto y la superficie nevada presentan una iluminación tan uniforme que desaparecen el horizonte, las sombras y buena parte de las referencias visuales. En esas circunstancias, calcular distancias, pendientes o relieves del terreno se vuelve mucho más difícil, incluso para pilotos experimentados. Para la aviación polar, la observación meteorológica especializada resulta tan importante como el estado de la aeronave.

Cómo son las pistas de aterrizaje y qué exige operar con frío extremo

A diferencia de los aeropuertos convencionales, muchas bases antárticas operan con pistas construidas sobre nieve compactada, hielo marino o hielo azul, una superficie glacial densa y dura que puede soportar aeronaves con ruedas en determinadas condiciones. Esas pistas requieren tareas permanentes de inspección, limpieza y señalización, además de controles sobre la fricción y la estabilidad del terreno.

Clima, pista, aeronave y tripulación especializada deben coincidir en un mismo momento: si uno de esos factores falla, la misión se pospone, se cancela o se interrumpe con el avión ya en vuelo (Prensa Armada Argentina)
Clima, pista, aeronave y tripulación especializada deben coincidir en un mismo momento: si uno de esos factores falla, la misión se pospone, se cancela o se interrumpe con el avión ya en vuelo (Prensa Armada Argentina)

La Australian Antarctic Division utiliza, entre otras instalaciones, el aeródromo Wilkins, ubicado cerca de la base Casey. Allí la pista se apoya sobre un glaciar, lo que obliga a revisar de forma continua el estado de la superficie antes de autorizar movimientos aéreos. Incluso en la temporada más favorable, una variación térmica puede alterar las condiciones del hielo y forzar cierres temporales.

El frío extremo también afecta a los aviones. La acumulación de nieve, hielo o escarcha sobre alas y superficies de control modifica el comportamiento aerodinámico y obliga a realizar inspecciones exhaustivas antes de cada operación. Los sistemas, fluidos y componentes deben funcionar dentro de parámetros compatibles con temperaturas muy bajas, de modo que cada misión incorpora protocolos específicos de operación en frío.

No existe un único modelo diseñado para “volar a la Antártida”. Las campañas científicas y logísticas utilizan distintos tipos de aeronaves según la distancia, la carga, la pista disponible y el objetivo de la misión. Hay vuelos intercontinentales con aviones de mayor autonomía, operaciones de carga pesada con aeronaves militares y trayectos internos con equipos más pequeños, en algunos casos preparados con esquíes para aterrizar sobre nieve.

Avión de hélice blanco en una pista de nieve, con montañas nevadas, nubes y edificios modulares de campamento al fondo.
Las pistas de aterrizaje en la Antártida suelen estar construidas sobre nieve compactada, hielo marino o hielo azul y requieren inspección, limpieza y control permanente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la mayoría de los vuelos se realiza en verano y qué pasa en una emergencia

La ventana principal de operaciones llega con el verano austral. En esos meses hay más luz natural, temperaturas menos extremas y una mayor probabilidad de encontrar condiciones aptas para despegar y aterrizar. Por ese motivo, organismos dedicados a la investigación polar, como el British Antarctic Survey, programan en ese período gran parte de su actividad aérea vinculada con campañas científicas, relevo de personal y abastecimiento de bases.

Durante el invierno, la situación cambia de forma drástica. Algunas estaciones quedan aisladas durante meses y deben prepararse para resolver emergencias con recursos limitados. Las bases cuentan con personal médico, comunicaciones y capacidad de respuesta inicial, pero no siempre pueden garantizar una evacuación inmediata si el clima o la pista impiden la llegada de un avión.

Ese contexto explica por qué cada vuelo invernal tiene carácter extraordinario. Una misión aérea en esa época del año depende de una coordinación precisa entre meteorólogos, pilotos, equipos de tierra, personal sanitario y responsables logísticos. La operación solo avanza cuando coinciden pronóstico favorable, pista segura, aeronave adecuada y tripulación especializada.

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