A mí me parecía que era una vestimenta adecuada para ir a votar. Para Hasan no era así. Se sacó los zapatos y me pidió que los cambiara por mis botas. También me pasó la campera de cuero dudoso comprada en el mercado de Karrada. Y una camisa blanca que tenía en un bolso y que olía a camello desbocado. Cuando me presenté, volvió a mirarme de arriba abajo con cierto desprecio. ¿No parezco un chiíta?, le pregunté. "No, ni siquiera un sunita", me dijo. Y agregó: "Tal vez, te parezcas a un cristiano". Para su visión del mundo me había descendido a la categoría de una minoría ínfima en la Irak de la posguerra.