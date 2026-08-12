Mundo
Agregar Infobae enGoogle

La Junta de Paz para Gaza aseguró que Hamas no recibirá fondos ni formará parte de la futura administración del enclave

El director ejecutivo del organismo, el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov, defendió una hoja de ruta basada en el desarme, una administración civil y supervisión internacional

Nikolai Mladenov afirmó que Hamas no recibirá fondos ni tendrá acceso a recursos administrados por la Junta de Paz para Gaza (Europa Press)
Nikolai Mladenov afirmó que Hamas no recibirá fondos ni tendrá acceso a recursos administrados por la Junta de Paz para Gaza (Europa Press)
Guardar

La Junta de Paz para Gaza salió este miércoles a desmentir de forma categórica las versiones sobre un supuesto acuerdo económico con Hamas y afirmó que el grupo islamista no recibirá fondos en la segunda fase del plan de paz para Gaza, según comunicó su director ejecutivo y alto representante para el enclave, Nikolai Mladenov, en medio de nuevas discusiones sobre el futuro político y de seguridad del territorio palestino.

“Las afirmaciones sobre un acuerdo financiero entre Board of Peace y Hamas son falsas. Dicha propuesta no ha sido discutida, negociada ni considerada, y no estará en la agenda en el futuro”, dijo.

PUBLICIDAD

Mladenov rechazó las especulaciones que circularon en los últimos días acerca de eventuales pagos vinculados al cese de funcionarios civiles gazatíes que no fueran incorporados a nuevas estructuras palestinas. En un mensaje difundido en hebreo, sostuvo que esas versiones carecían de base y remarcó que la posición de la Junta de Paz para Gaza no cambió.

“El Consejo de Paz se estableció como parte del plan del presidente Trump para Gaza y de conformidad con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad. Ambos documentos son públicos y claros: Hamas no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza ni acceso a fondos. Los fondos del Consejo de Paz no se canalizan a través de Hamas”, declaró.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento busca cerrar una controversia abierta alrededor de la llamada segunda fase del esquema internacional para Gaza, en la que se instaló la posibilidad de que el movimiento islamista recibiera fondos indirectos a cambio de aceptar un proceso de desarme. Mladenov negó ese escenario y aseguró que el mecanismo financiero previsto excluye cualquier transferencia a través de instituciones ligadas a Hamas.

La Junta de Paz para Gaza rechazó las versiones sobre un acuerdo económico con Hamas (Reuters)
La Junta de Paz para Gaza rechazó las versiones sobre un acuerdo económico con Hamas (Reuters)

Cada contrato pasa por revisiones y aprobaciones, cada trabajo se verifica antes del pago y todas las cuentas están abiertas a una auditoría completa por parte de los gobiernos donantes. Cada contrato se examina y aprueba, cada trabajo se verifica antes del pago y todas las cuentas están sujetas al escrutinio completo de los gobiernos donantes”, expresó.

En el mismo sentido, el mensaje reproducido en la red X amplió que ya se activó un mecanismo de supervisión para detectar infracciones y actuar frente a cualquier irregularidad. “Cualquier infracción que se detecte será abordada”, señaló Mladenov, quien también remarcó que la fuerza internacional de estabilización prevista en el plan fue concebida para apoyar el desarme y facilitar la instalación de una autoridad civil alternativa.

La hoja de ruta defendida por la Junta de Paz para Gaza propone, según explicó Mladenov, una salida basada en el desarme completo de Hamas, la formación de un gobierno civil y la presencia de seguridad internacional bajo mando estadounidense, con mecanismos de control y verificación. El diplomático presentó esa fórmula como una alternativa a otros dos escenarios que, a su juicio, implicarían altos costos para la región.

El objetivo sigue siendo el desarme total y garantizar que Gaza nunca vuelva a plantear el tipo de amenaza que Israel experimentó el 7 de octubre”, expresó.

La guerra continúa en Medio Oriente, a pesar de las reuniones (Europa Press)
La guerra continúa en Medio Oriente, a pesar de las reuniones (Europa Press)

Mladenov también describió las otras opciones que, según su planteo, siguen abiertas si ese proceso no prospera. “Las alternativas son que Hamas permanezca en el poder y reconstruya sus capacidades militares, o que Israel vuelva a controlar a toda la población de Gaza a un costo humano, militar y económico muy elevado. Después de esa definición, volvió a defender una “tercera opción” asentada en el desarme, una gobernanza civil nueva y una supervisión internacional sostenida”, remarcó.

El rechazo público a cualquier canal financiero hacia Hamas apareció en un momento de tensión persistente en Gaza, donde el debate diplomático sobre el posconflicto convive con operaciones militares israelíes en el terreno. Esta tarde, un ataque aéreo israelí hirió de gravedad a un hombre palestino en la Franja de Gaza, en una acción que el Ejército israelí presentó como una operación contra un comandante de Hamas que, según esa versión, preparaba ataques contra tropas israelíes desplegadas en la zona.

El hombre alcanzado viajaba en un rickshaw en Beit Lahiya, en el norte del enclave, según indicaron médicos y testigos palestinos. El Ejército de Israel sostuvo en un comunicado que actuó para eliminar una amenaza contra sus fuerzas y agregó que mantendrá su despliegue en el área bajo el Mando Sur, de acuerdo con el entendimiento vigente, mientras continúan las operaciones contra amenazas inmediatas.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

GazaHamasJunta de Paz para GazaNikolai MladenovÚltimas Noticias AméricaTerrorismoMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de Portugal dijo que el ex presidente Rebelo de Sousa está “recuperado” tras sufrir una indisposición

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, habló por teléfono con el ex mandatario y aseguró que lo encontró “tranquilo” y “muy bien dispuesto”

El Gobierno de Portugal dijo que el ex presidente Rebelo de Sousa está “recuperado” tras sufrir una indisposición

Israel confirmó un ataque contra el jefe de una célula terrorista de Hamas en Gaza que planeaba atentar contra sus fuerzas

La ofensiva se produjo en Beit Lahia, donde fuentes médicas informaron de la muerte de un hombre y de varios heridos

Israel confirmó un ataque contra el jefe de una célula terrorista de Hamas en Gaza que planeaba atentar contra sus fuerzas

Taiwán amplía su asistencia humanitaria a países afectados por terremotos, inundaciones y otras catástrofes naturales

La respuesta incluye conectividad satelital, atención médica, medicamentos, alimentos y artículos de higiene

Taiwán amplía su asistencia humanitaria a países afectados por terremotos, inundaciones y otras catástrofes naturales

No fue el histórico show de Queen en Live Aid: Brian May eligió la actuación más importante de su carrera

El guitarrista explicó en una entrevista con The Guardian que aquella situación no solo fue un punto clave en su trayectoria artística, sino que además fue una prueba de resistencia psicológica sin igual

No fue el histórico show de Queen en Live Aid: Brian May eligió la actuación más importante de su carrera

Sin horizonte, oscuridad polar y pistas sobre glaciares: así es el vuelo a la Antártida, uno de los más peligrosos del mundo

Temperaturas de -40 °C, vientos que borran la superficie en minutos y meses sin salida del Sol son algunas de las condiciones que convierten cada misión aérea en una operación de coordinación extrema entre meteorólogos, pilotos y equipos de tierra

Sin horizonte, oscuridad polar y pistas sobre glaciares: así es el vuelo a la Antártida, uno de los más peligrosos del mundo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cae otra pieza del caso Ruffo: vinculan a proceso a apoderada legal de Ingemar por delincuencia organizada y contrabando

Cae otra pieza del caso Ruffo: vinculan a proceso a apoderada legal de Ingemar por delincuencia organizada y contrabando

Gustavo Petro reaccionó al anuncio del secretario de Guerra de EE.UU. sobre presencia militar en Colombia: “Vengan a matar colombianos”

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: se reporta sismo de baja magnitud en Chocó y Bogotá acumula ayuda para el departamento; hay 265 muertos

Este es el supermercado en Azcapotzalco que se volvió el preferido por rateros

Adrián Marcelo suena para La Granja VIP: las pistas del nuevo integrante del reality de TV Azteca

DEPORTES

Platense dejó escapar el triunfo e igualó 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Platense dejó escapar el triunfo e igualó 1-1 ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Tigre perdió 1-0 ante Montevideo City Torque en el comienzo de la llave de octavos de la Copa Sudamericana

Abandono y un penal sin oposición: escándalo en la definición de un torneo en Europa

“Me fue inevitable llorar”: la reacción de uno de los históricos compañeros de Messi tras leer la carta de despedida a su padre

“¿Ves los partidos?“: el encendido debate entre Morena Beltrán y el Chavo Fucks sobre el nivel de Boca

ENTRETENIMIENTO

La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

Tras el éxito de Moana, Dwayne Johnson no descarta los duetos country para su próximo álbum: “Me sentiría honrado”

Una creadora de contenido paranormal que destruyó una estatua religiosa murió en un accidente automovilístico

El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’

Dwayne Johnson da el salto a la música: así suena la emotiva canción que dedicó a sus hijas