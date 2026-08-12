¿Topos Azteca o Topos Tlatelolco? cuál es la brigada que sí llegó a Colombia para brindar ayuda tras el temblor y la diferencia entre ambas organizaciones

El parecido en los nombres de ambas organizaciones ha generado confusión. (Redes sociales)

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Ante cualquier desastre natural, principalmente en el caso de terremotos los llamados Topos de México siempre son requeridos para brindar ayuda debido a su amplia experiencia en este tipo de eventos.

Sin embargo, tras el terremoto de 7.4 grados ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto han surgido muchas confusiones debido a que existen dos grandes grupos de rescatistas que ostentan nombres muy similares y son conocidos con el famoso sobrenombre de “los topos”.

Se trata de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco (mejor conocidos como Topos Tlatelolco) y la Brigada Internacional de Topos Azteca (mejor conocidos como Topos Azteca).

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Tanto en México, y principalmente en otros países, la gente suele desconocer esta diferencia debido a que se suele referir a ambos grupos como Topos de México o Topos Mexicanos.

La confusión también comenzó a surgir debido a que circularon noticias de que los “topos mexicanos” habían llegado a Colombia a ayudar a localizar personas atrapadas pero también otra noticia donde se decía que el gobierno colombiano había rechazado la ayuda de los topos por lo que no viajarían al país sudamericano.

Ante esta confusión cabe aclarar que la brigada que sí llegó a Colombia fue la Brigada Internacional de Topos Azteca.

Este grupo de rescatistas mexicanos arribó a Cali el 11 de agosto, coordinando directamente con autoridades locales para apoyar en las labores de emergencia debido a que los Topos Azteca operan de manera independiente y no requieren el permiso del gobierno mexicano para acudir a llamados de emergencia.

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Topos Aztecas está integrado por voluntarios especializados en misiones de emergencia y rescate - crédito toposazteca/IG

Por otro lado, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco no viajó a Colombia. Esta organización, fundada tras los sismos de 1985 en la Ciudad de México, opera bajo protocolos institucionales y suele coordinarse a nivel de Estado a Estado, colaborando con agencias como la OCHA de la ONU.

Tras el sismo en Colombia, anunciaron que, en respeto a la coordinación oficial del gobierno colombiano, no desplegarían equipos en campo y se limitarían a recolectar ayuda humanitaria en México, ya que Colombia decidió no permitir el ingreso de grupos de rescate externos por ahora.

La decisión de recibir a los Topos Azteca y no a los topos de Tlatelolco ha sido cuestionada por ciudadanos y especialistas en rescate ya que si bien los que llegaron a Colombia también cuentan con amplia experiencia la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco está certificada y considerada a nivel mundial como una de las mejores y más capacitadas del mundo por organismos internacionales.

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Comunicado de Topos Tlatelolco. (@topos)

Las diferencia entre los Topos Azteca y Topos Tlatelolco para conocer mejor a ambas organizaciones

Las diferencias clave entre los Topos Azteca y los Topos Tlatelolco son:

1. Origen y formación

Ambos grupos surgen tras el sismo del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Originalmente eran parte de la misma brigada, pero con el tiempo se dividieron y formaron organizaciones independientes.

2. Protocolo de actuación

Topos Azteca : Operan de manera independiente y pueden movilizarse rápidamente a zonas de desastre, coordinando directamente con autoridades locales y sin requerir autorización de Estado a Estado.

Topos Tlatelolco: Actúan bajo protocolos institucionales, requieren coordinación formal entre gobiernos y su despliegue depende de la autorización oficial del país afectado. Colaboran con organismos internacionales como la OCHA de la ONU. Forman parte de la : Actúan bajo protocolos institucionales, requieren coordinación formal entre gobiernos y su despliegue depende de la autorización oficial del país afectado. Colaboran con organismos internacionales como la OCHA de la ONU. Forman parte de la Liga Internacional de Rescate y Asistencia (RIAL).

3. Uniforme y distintivos

Topos Azteca: Usan uniformes y overoles naranjas.

Los Topos de México llegaron a Cali para apoyar las labores de rescate tras el terremoto de 7,4 que afectó a la ciudad y a otras regiones de Colombia - crédito @toposazteca/Instagram

Topos Tlatelolco: Usan uniformes rojos con pantalón azul marino y un logotipo con una garra.

Topos de Tlatelolco en camino a realizar labores de rescate en Venezuela tras doblete sísmico. REUTERS/Henry Romero

4. Estructura organizacional

Topos Azteca : Liderados por Héctor Rafael Méndez Rosales (“El Chino” o “Topo Mayor”), mantienen una estructura más flexible, enfocada en la acción inmediata.

Topos Tlatelolco: Cuentan con una estructura formal, con comité administrativo y tropa de rescatistas, paramédicos e ingenieros. Su operación es más burocrática y legalmente constituida.

5. Relación con autoridades

Topos Azteca : Negocian y se coordinan directamente con autoridades locales en el lugar del desastre.

Topos Tlatelolco: Solo despliegan equipos si existe coordinación y autorización oficial entre gobiernos, siguiendo protocolos internacionales.

Los Topos Azteca se distinguen por su capacidad de respuesta inmediata y autonomía, mientras que los Topos Tlatelolco priorizan la coordinación institucional y la formalidad en sus operaciones internacionales.

Brigadas de los “Topos Mexicanos”: especialistas en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR)

Los especialistas en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés: Urban Search and Rescue) son equipos multidisciplinarios entrenados para localizar, acceder, estabilizar y evacuar personas atrapadas en estructuras colapsadas u otros entornos urbanos peligrosos, generalmente a causa de desastres como terremotos, explosiones o derrumbes.

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Sus principales características y funciones:

Especialización : Los equipos USAR están compuestos por rescatistas, médicos, ingenieros estructurales, paramédicos, técnicos en materiales peligrosos y, a menudo, incluyen binomios caninos (perros entrenados en búsqueda de personas).

Tareas principales : Localización y rescate de víctimas atrapadas, estabilización de estructuras dañadas, atención médica de emergencia en el sitio, y coordinación de evacuaciones seguras.

Equipo : Utilizan herramientas especializadas para cortar concreto, levantar escombros, detectar sonidos y movimientos, y monitorear la estabilidad de los edificios.

Normas internacionales : Muchos equipos USAR operan bajo estándares internacionales, como los definidos por el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), coordinado por la ONU.

Despliegue rápido: Los equipos pueden ser movilizados nacional o internacionalmente, y están preparados para operar en condiciones extremas y bajo presión de tiempo.

Un gráfico describe las capacidades de los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) en operaciones tras desastres, incluyendo su conformación y métodos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, varias brigadas civiles y oficiales (como los Topos) cuentan con especialistas USAR, y han participado en misiones internacionales durante emergencias mayores.