México
Agregar Infobae enGoogle

¿Topos Azteca o Topos Tlatelolco? cuál es la brigada que sí llegó a Colombia para brindar ayuda tras el temblor y la diferencia entre ambas organizaciones

Tanto en México, y principalmente en otros países, la gente suele desconocer esta diferencia debido a que se suele referir a ambos grupos como Topos de México o Topos Mexicanos

Topos de México
El parecido en los nombres de ambas organizaciones ha generado confusión. (Redes sociales)
Guardar

Ante cualquier desastre natural, principalmente en el caso de terremotos los llamados Topos de México siempre son requeridos para brindar ayuda debido a su amplia experiencia en este tipo de eventos.

Sin embargo, tras el terremoto de 7.4 grados ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto han surgido muchas confusiones debido a que existen dos grandes grupos de rescatistas que ostentan nombres muy similares y son conocidos con el famoso sobrenombre de “los topos”.

Se trata de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco (mejor conocidos como Topos Tlatelolco) y la Brigada Internacional de Topos Azteca (mejor conocidos como Topos Azteca).

PUBLICIDAD

Tanto en México, y principalmente en otros países, la gente suele desconocer esta diferencia debido a que se suele referir a ambos grupos como Topos de México o Topos Mexicanos.

La confusión también comenzó a surgir debido a que circularon noticias de que los “topos mexicanos” habían llegado a Colombia a ayudar a localizar personas atrapadas pero también otra noticia donde se decía que el gobierno colombiano había rechazado la ayuda de los topos por lo que no viajarían al país sudamericano.

Ante esta confusión cabe aclarar que la brigada que sí llegó a Colombia fue la Brigada Internacional de Topos Azteca.

Este grupo de rescatistas mexicanos arribó a Cali el 11 de agosto, coordinando directamente con autoridades locales para apoyar en las labores de emergencia debido a que los Topos Azteca operan de manera independiente y no requieren el permiso del gobierno mexicano para acudir a llamados de emergencia.

PUBLICIDAD

Topos Aztecas está integrado por voluntarios especializados en misiones de emergencia y rescate - crédito toposazteca/IG

Por otro lado, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco no viajó a Colombia. Esta organización, fundada tras los sismos de 1985 en la Ciudad de México, opera bajo protocolos institucionales y suele coordinarse a nivel de Estado a Estado, colaborando con agencias como la OCHA de la ONU.

Tras el sismo en Colombia, anunciaron que, en respeto a la coordinación oficial del gobierno colombiano, no desplegarían equipos en campo y se limitarían a recolectar ayuda humanitaria en México, ya que Colombia decidió no permitir el ingreso de grupos de rescate externos por ahora.

La decisión de recibir a los Topos Azteca y no a los topos de Tlatelolco ha sido cuestionada por ciudadanos y especialistas en rescate ya que si bien los que llegaron a Colombia también cuentan con amplia experiencia la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco está certificada y considerada a nivel mundial como una de las mejores y más capacitadas del mundo por organismos internacionales.

Comunicado de Topos Tlatelolco. (@topos)
Comunicado de Topos Tlatelolco. (@topos)

Las diferencia entre los Topos Azteca y Topos Tlatelolco para conocer mejor a ambas organizaciones

Las diferencias clave entre los Topos Azteca y los Topos Tlatelolco son:

1. Origen y formación

  • Ambos grupos surgen tras el sismo del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Originalmente eran parte de la misma brigada, pero con el tiempo se dividieron y formaron organizaciones independientes.

2. Protocolo de actuación

  • Topos Azteca: Operan de manera independiente y pueden movilizarse rápidamente a zonas de desastre, coordinando directamente con autoridades locales y sin requerir autorización de Estado a Estado.
  • Topos Tlatelolco: Actúan bajo protocolos institucionales, requieren coordinación formal entre gobiernos y su despliegue depende de la autorización oficial del país afectado. Colaboran con organismos internacionales como la OCHA de la ONU. Forman parte de la Liga Internacional de Rescate y Asistencia (RIAL).

3. Uniforme y distintivos

Topos Azteca: Usan uniformes y overoles naranjas.

Los Topos de México llegaron a Cali para apoyar las labores de rescate tras el terremoto de 7,4 que afectó a la ciudad y a otras regiones de Colombia - crédito @toposazteca/Instagram
Los Topos de México llegaron a Cali para apoyar las labores de rescate tras el terremoto de 7,4 que afectó a la ciudad y a otras regiones de Colombia - crédito @toposazteca/Instagram

Topos Tlatelolco: Usan uniformes rojos con pantalón azul marino y un logotipo con una garra.

Topos de Tlatelolco en camino a realizar labores de rescate en Venezuela tras doblete sísmico. REUTERS/Henry Romero
Topos de Tlatelolco en camino a realizar labores de rescate en Venezuela tras doblete sísmico. REUTERS/Henry Romero

4. Estructura organizacional

  • Topos Azteca: Liderados por Héctor Rafael Méndez Rosales (“El Chino” o “Topo Mayor”), mantienen una estructura más flexible, enfocada en la acción inmediata.
  • Topos Tlatelolco: Cuentan con una estructura formal, con comité administrativo y tropa de rescatistas, paramédicos e ingenieros. Su operación es más burocrática y legalmente constituida.

5. Relación con autoridades

  • Topos Azteca: Negocian y se coordinan directamente con autoridades locales en el lugar del desastre.
  • Topos Tlatelolco: Solo despliegan equipos si existe coordinación y autorización oficial entre gobiernos, siguiendo protocolos internacionales.

Los Topos Azteca se distinguen por su capacidad de respuesta inmediata y autonomía, mientras que los Topos Tlatelolco priorizan la coordinación institucional y la formalidad en sus operaciones internacionales.

Brigadas de los “Topos Mexicanos”: especialistas en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR)

Los especialistas en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés: Urban Search and Rescue) son equipos multidisciplinarios entrenados para localizar, acceder, estabilizar y evacuar personas atrapadas en estructuras colapsadas u otros entornos urbanos peligrosos, generalmente a causa de desastres como terremotos, explosiones o derrumbes.

Sus principales características y funciones:

  • Especialización: Los equipos USAR están compuestos por rescatistas, médicos, ingenieros estructurales, paramédicos, técnicos en materiales peligrosos y, a menudo, incluyen binomios caninos (perros entrenados en búsqueda de personas).
  • Tareas principales: Localización y rescate de víctimas atrapadas, estabilización de estructuras dañadas, atención médica de emergencia en el sitio, y coordinación de evacuaciones seguras.
  • Equipo: Utilizan herramientas especializadas para cortar concreto, levantar escombros, detectar sonidos y movimientos, y monitorear la estabilidad de los edificios.
  • Normas internacionales: Muchos equipos USAR operan bajo estándares internacionales, como los definidos por el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), coordinado por la ONU.
  • Despliegue rápido: Los equipos pueden ser movilizados nacional o internacionalmente, y están preparados para operar en condiciones extremas y bajo presión de tiempo.
Infografía de equipos USAR, rescatistas, perros de búsqueda, personas en escombros, médico atendiendo a un herido e iconos de logística y herramientas.
Un gráfico describe las capacidades de los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) en operaciones tras desastres, incluyendo su conformación y métodos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, varias brigadas civiles y oficiales (como los Topos) cuentan con especialistas USAR, y han participado en misiones internacionales durante emergencias mayores.

Temas Relacionados

Topos de MéxicoTopos AztecasTopos Tlatelolcodesastres naturalesTerremoto ColombiaSismos en Colombiamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? La Línea 3 del STC presenta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? La Línea 3 del STC presenta retrasos

Gobierno suelta millones de moscas estériles en Chihuahua para contener al gusano barrenador

Entre el 27 de julio y 11 de agosto, las autoridades liberaron más de 14 millones de moscas estériles en siete municipios del estado

Gobierno suelta millones de moscas estériles en Chihuahua para contener al gusano barrenador

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Dormir con el cabello mojado: el mal hábito que afecta cuero cabelludo y piel

Expertos confirman los riesgos de dormir con el cabello mojado

Dormir con el cabello mojado: el mal hábito que afecta cuero cabelludo y piel

Jurado de EEUU declara a dos hombres culpables de conspirar con el Cártel de Sinaloa para robar fentanilo en Florida

Las autoridades detuvieron a dos hombres cuando probaban armas y afinaban el golpe para quedarse con 30 kilogramos del opioide, metanfetamina y dinero del narcotráfico en el sur de Florida

Jurado de EEUU declara a dos hombres culpables de conspirar con el Cártel de Sinaloa para robar fentanilo en Florida
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Jurado de EEUU declara a dos hombres culpables de conspirar con el Cártel de Sinaloa para robar fentanilo en Florida

Cateos, detenciones y aseguramientos en ocho estados: FGR golpea redes de huachicol, tráfico de armas y narcotráfico transnacional

Golpe a la Familia Michoacana: capturan a “El Loco”, se le atribuye el control del narcomenudeo en Metepec

Eran trabajadores de la construcción los tres asesinados en Cancún

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa quiere formar alianza con los fuertes

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa quiere formar alianza con los fuertes

Fans de Fede Vigevani esperan el lanzamiento de sus dulces en México, ¿Cuándo saldrán a la venta?

La diseñadora Sarah Bustani agradece a Aldo Rendón sus menciones en La Casa de los Famosos México 2026

Quién es quién en “La captura”, película sobre el Chapo protagonizada por Poncho Herrera

Así llegó Cristian Castro a su ceremonia de graduación de preparatoria

DEPORTES

Fernanda Pons rompe el silencio tras la humillante derrota de 10-0 ante América

Fernanda Pons rompe el silencio tras la humillante derrota de 10-0 ante América

Así reaccionó Hugo Sánchez al halago de Martinoli, quien puso al mexicano por encima de Haaland y Lewandowski

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará

El clavadista olímpico Osmar Olvera se pone nervioso frente a Sheinbaum: así fue el momento

Gabriel Milito confirma tres ausencias para el último juego de Chivas en Leagues Cup