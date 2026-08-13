Inter Miami vs León, ¿cómo va el partido sin Messi en la cancha?

El duelo no cuenta con la presencia de Messi. Getty Images via AFP y Russell Lansford-Imagn Images) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El partido entre Inter Miami y Club León se encuentra en desarrollo durante el primer tiempo con un marcador a favor de 1-0 a favor de los de la MLS con gol de Pinter en la Leagues Cup.

El conjunto de Florida domina con un claro 67% de posesión y registra más de 5 disparos, logrando que el arquero esmeralda, Óscar García, intervenga con dos atajadas clave, mientras que el equipo mexicano aguanta en propio campo sin generar remates directos a portería.

La gran novedad en el Chase Stadium es la presencia de Lionel Messi en el banco de suplentes, quien ya se encuentra recuperado y listo para ver acción en la segunda mitad.

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Con la obligación total de Miami de conseguir la victoria para no quedar eliminado, se espera que el astro argentino ingrese en el complemento para romper el candado defensivo de La Fiera.

Messi arrancó el encuentro desde la banca. Getty Images via AFP

Así salió el Inter de Miami hoy vs León

(redes sociales)

La ausencia de varios titulares marcó el inicio de un partido decisivo para Inter Miami, que debió reorganizar su ataque con dos juveniles, Daniel Pinter y Lovend’s Delinois, ante la suspensión de Luis Suárez y las lesiones de Germán Berterame, Mateo Silvetti y Tadeo Allende.

El entrenador Ángel Guillermo Hoyos apostó por un esquema sostenido en la técnica de sus mediocampistas y la proyección por las bandas, lo que permitió que el equipo local se acercara al área rival desde los primeros minutos.

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La figura de Lionel Messi generó alivio en el ambiente. El capitán regresó desde Rosario tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, y se sumó al plantel aunque permaneció como suplente, lo que fue interpretado como un gesto de compromiso en medio de una situación personal compleja.

La noticia de su presencia en el banco se confirmó solo 45 minutos antes del inicio, después de haber publicado una carta de despedida a su padre y de expresar dudas sobre su continuidad profesional a causa del duelo.

El desarrollo del primer tiempo mostró a un Inter Miami dominante, que generó las primeras aproximaciones peligrosas con balones cruzados y jugadas a partir de la pelota quieta.

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A los catorce minutos, Fray sorprendió con un sombrero sobre el arquero rival y remató desviado, mientras que sobre el final, De Paul estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo desde fuera del área que rozó el poste.

La secuencia más clara llegó a los 37 minutos, cuando Pinter logró quedar mano a mano, aunque los defensores le cerraron el ángulo de remate en el último momento. La insistencia local encontró recompensa poco después: a los 42, De Paul habilitó a Fray, quien desbordó y envió un centro bajo que Pinter transformó en el primer gol del encuentro.

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Messi viajó en un avión privado que partió a las 22:53 desde el Aeropuerto Islas Malvinas de Rosario y aterrizó en Fort Lauderdale al amanecer. Su decisión de estar presente, según la información oficial, se tomó pocas horas antes del partido, en medio de manifestaciones públicas de dolor y gratitud hacia su padre.

Para quienes se preguntan por qué Lionel Messi no fue titular, la respuesta se encuentra en su reciente regreso a Estados Unidos tras la pérdida de su padre. Su presencia como suplente respondió tanto a una cuestión física como emocional, priorizando el bienestar del jugador y el respeto por su proceso personal.

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