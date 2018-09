La Administración Trump no solamente cuestionaba el hecho de que Washington asumía un "peso desproporcionado" en el financiamiento de UNRWA, según apuntó Nauert, sino también el hecho de no haber visto cambios, debido a que el organismo opera con una clasificación que considera como "refugiados palestinos" no sólo a los 30.000 o 50.000 refugiados originales que aún viven sino también a todos los descendientes (hijos, nietos, etc.), que actualmente calcula en cinco millones de personas. Un fenómeno que no tiene similitud con ninguna otra parte del mundo. Lo que ha hecho que el número de beneficiaros crezcan "sin límites" y en "forma exponencial", y que en definitiva el organismo se haya convertido en un barril sin fondo.