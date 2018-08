Régimen cubano busca silenciar caso de una niña enferma, tras protestas ante el Ministerio de Salud

Los padres de la niña afirman que “solo hay 4 familias cubanas que saben de este medicamento. Los otros no saben nada, ni ellos les dicen nada porque dicen que está prohibido decirlo, porque como este medicamento para Cuba no funciona, ellos no pueden dar garantías”