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Incendio consume maquiladora en Ciudad Juárez: no se reportan personas lesionadas

El siniestro fue reportado a través de la línea del 911 por un trabajador de la empresa

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Incendio
Incendio en maquiladora de Ciudad Juárez. (captura de pantalla - redes sociales)

Este 16 de mayo se registró un incendio en una maquiladora, ubicada en la colonia Fernández, en Ciudad Juárez. Esta emergencia dio como resultado la movilización inmediata del Cuerpo de Bomberos y autoridades de la región,

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro fue reportado a través de la línea del 911 por un trabajador de la empresa, el cual alertó que las instalaciones estaban en llamas. Hasta el momento no hay datos de víctimas o personas lesionadas.

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Este incidente ocurrió en el cruce de las calles Magneto y Presa Peñuelillas, lugar donde tras la llamada llegaron elementos de seguridad y unidades de rescate para poder apagar el fuego.

Debido a la magnitud del incendio el humo se pudo observar desde diversos puntos de la entidad, generando pánico entre las personas que se encontraban cerca de la zona y una gran preocupación por parte de los usuarios de redes sociales, quienes también reportaron lo ocurrido.

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Autoridades no han informado las causas exactas por las cuales se originaron las llamas, tampoco han confirmado si hay personas intoxicadas o afectas en las instalaciones de la maquiladora.

El video muestra una densa columna de humo negro ascendiendo sobre una zona urbana. Las imágenes fueron captadas desde un vehículo en movimiento, mostrando calles, edificios y otros automóviles. El humo es resultado de un incendio en una maquiladora de Ciudad Juárez. Se observa cielo azul claro, indicando condiciones diurnas. Varias estructuras industriales y comerciales son visibles en el entorno. (X - @MichelBlaire)

Incendio en refinería de Salina Cruz, Oaxaca

Una explosión seguida de incendio se presentó en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros II, dentro de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, la noche del 12 de mayo.

El incidente, ocurrido durante la activación de la torre TE-05, provocó la respuesta inmediata de los equipos de emergencia internos y la aplicación de protocolos de seguridad en las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las autoridades informaron que el evento fue controlado poco después y que personal especializado permanece realizando labores de evaluación.

Derivado de esta situación, se reportaron seis personas heridas: tres empleados de la institución y tres de una contratista externa, quienes recibieron atención médica en hospitales locales.

A pesar de la magnitud del evento, la operación de la refinería continuó y se aseguró el suministro de combustibles a la región.

El estallido fue percibido por residentes de colonias cercanas, quienes relataron que el estruendo sacudió sus viviendas y compartieron imágenes del fuego en plataformas digitales.

La refinería fue inaugurada en 1979, es la mayor del Pacífico mexicano y cuenta con antecedentes de otros accidentes importantes, como incendios en 2017, 2022, 2023 y 2024. Este centro procesa 260 mil barriles diarios y abastece combustibles a diversas regiones del país, además de exportar a varios destinos internacionales.

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