Ministerio de Salud presentó proyecto que integra en un solo sistema digital la información de fórmulas médicas, medicamentos y tratamientos

Ministerio de Salud presentó proyecto que integra en un mismo sistema digital la información de fórmulas médicas, medicamentos y tratamientos - crédito @MinSaludCol/X

El Ministerio de Salud y Protección Social publicó el 15 de mayo de 2026, el proyecto de resolución para crear un entorno interoperable que integre el acceso a medicamentos a la historia clínica electrónica en Colombia, con el objetivo de lograr un seguimiento trazable y transparente de las tecnologías en salud.

La propuesta, que incorpora el Resumen Digital de Atención (RDA) para la dispensación de medicamentos y servicios complementarios, busca sentar un precedente en la gestión eficiente de registros clínicos y administrativos en el territorio nacional.

PUBLICIDAD

El anuncio oficial precisa que inicialmente la iniciativa cubrirá el acceso y suministro de medicamentos y, en una segunda etapa, alcanzará otras tecnologías en salud. Esta primera fase requiere la integración de la información de medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) dispensados de manera ambulatoria, en cumplimiento de la Circular 044 de 2025.

La institución también explicó que por primera vez, el país contará con un registro clínico e institucional global conectado entre EPS, IPS, farmacéuticas y pacientes - crédito Ministerio de Salud

Así, la autoridad sanitaria responde a los lineamientos de la Sentencia T-760 de 2008 y los Autos 005 de 2024 y 1282 de 2025 emitidos por la Corte Constitucional, que ordenan consolidar un sistema unificado de información clínica.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la cartera liderada por Guillermo Alfonso Jaramillo, la decisión está orientada a que Colombia sea el primer país en la región en consolidar en un solo entorno electrónico la prescripción, direccionamiento, programación y entrega de medicamentos, con datos trazables y estandarizados accesibles por todos los actores del sistema.

“Permitirá contar con información oportuna y estandarizada sobre el ciclo completo de las tecnologías en salud, desde la prescripción realizada por el profesional de la salud hasta la entrega efectiva al usuario, fortaleciendo así la capacidad de seguimiento institucional sobre el acceso efectivo a los tratamientos”, puntualiza la comunicación del Ministerio.

PUBLICIDAD

La cartera, liderada por Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que el proceso será gradual, coordinado y acompañado técnicamente, para evitar interrupciones en la atención de los usuarios - crédito Ministerio de Salud

La institución también explicó que, por primera vez, el país contará con un registro clínico e institucional global conectado entre EPS, IPS, farmacéuticas y pacientes, previsto en la Resolución 1888 de 2025, cuyo proyecto se somete a consulta pública. Este proceso, confirman las autoridades, será “gradual, coordinado y acompañado técnicamente”, para evitar interrupciones en la atención y garantizar que los usuarios conserven acceso sin restricciones a tratamientos y tecnologías necesarias.

El entorno interoperable permitirá trazabilidad desde la prescripción hasta la entrega

En el comunicado, el ente sanitario afirmó que la habilitación de este modelo competitivo digital “consolidará en un único entorno interoperable información clínica y asistencial relevante del proceso de atención, incluyendo la prescripción, direccionamiento, programación y entrega de tecnologías en salud, fortaleciendo la trazabilidad y transparencia de la información en beneficio de los usuarios y del sistema de salud”. El diseño busca evitar registros duplicados y liberar a los profesionales para dedicar más tiempo a la atención médica y la toma de decisiones clínicas.

PUBLICIDAD

La cartera señaló que la iniciativa busca mejorar la atención en salud - crédito Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud y Protección Social enfatizó el carácter histórico de la propuesta para mejorar el funcionamiento del sistema desde el ámbito judicial y administrativo.

“La integración de esta información se realiza en el marco del seguimiento de las órdenes de la Sentencia T-760 de 2008 establecidas por la Honorable Corte Constitucional, particularmente en los Autos 005 de 2024 y 1282 de 2025, en donde el Ministerio de Salud y Protección Social debe avanzar en la consolidación de un sistema unificado de información que promueva la interoperabilidad y la optimización de los sistemas de información del sector salud”, expuso la cartera.

PUBLICIDAD

En los próximos días, la autoridad sanitaria divulgará los lineamientos técnicos y regulatorios para la fase de implementación. “La presente propuesta será sometida a consulta pública, sin perjuicio de las observaciones, comentarios o ajustes que puedan surgir en el marco del proceso de participación ciudadana y revisión técnica correspondiente”, subrayó.

El organismo cerró el comunicado reiterando su postura institucional sobre la mejora de la gestión digital: “Reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la transformación digital en salud, la interoperabilidad de la información y la garantía del derecho fundamental a la salud de todos los habitantes del territorio nacional”.

PUBLICIDAD