"Hamas no está preparado para reconciliarse con Fatah y transferir el control de la Franja de Gaza a la gente de Abbas. Y ellos nos están arrastrando al conflicto porque las dos partes dentro del campo palestino no se llevan bien. Claro y simple. Abbas sabe que no es capaz de derrocar al régimen de Hamas por la fuerza, entiende que Hamas no le transferirá el control de la Franja de Gaza y por lo tanto está tratando de arrastrarnos a una confrontación con Hamás en la Franja de Gaza", apuntó Lieberman.