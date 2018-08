(Post scriptum. ¿Qué sentimientos o emociones atraen a tantos miles, millones de almas, a estos lugares históricos, pero también tétricos? ¿A esos tours de la angustia? No es fácil definirlo. En todo caso, además del morbo, del regodeo ante el horror, es justicia barajar otros factores: asombro, incredulidad –ver para creer, como dijo el apóstol Tomás ante las llagas de Cristo–, simple curiosidad, investigación histórica, avidez cultural, identificación (sentirse Jack el Destripador al recorrer el circuito de Whitechapel con sus realistas víctimas de cera bajo la pálida luz de los antiguos faroles), y hasta como alarde de originalidad… En 1962 se estrenó el film semidocumental italiano "Mondo Cane" (Mundo Perro), firmado por Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara y Franco Prosperi. Una cabalgata de horrores. Cacerías humanas, animales sacrificados para rituales, niños deformados ex profeso para conmover y lograr limosnas, hoteles para moribundos… Arrasó la taquilla. Mucho público híper sensible no resistió las imágenes y abandonó la sala. Pero eran imágenes lejanas en una pantalla: doble filtro. Un doble o simple filtro que el turismo sombrío rasgó –atrevido– para tocar las llagas. En vivo y en directo…).