Niños y niñas tienen las mismas capacidades para estudiar matemática. Pero las niñas tienen una habilidad mayor para leer y escribir, lo cual hace que una pequeña promedio crea que es mejor en lenguaje que en matemática. "Como consecuencia, cuando se sienta a hacer la tarea de matemática, puede tender más a decir '¡No sirvo para esto!'", advirtió en The New York Times la ingeniera Barbara Oakley, profesora universitaria y autora —entre otros libros— de A Mind For Numbers, sobre cómo estudiar disciplinas científicas y tecnológicas.