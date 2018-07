"El primer año termina siendo un filtro natural. Muchos alumnos que llegan sin las competencias necesarias terminan auto excluyéndose porque sienten que no pueden y los que continúan, se atrasan. No solo el problema está en matemática. También se ve en comprensión lectora. Les va mal porque no entienden la consigna", le dijo a Infobae Roberto Giordano Lerena, presidente del CONFEDI.