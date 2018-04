En 1968 el mundo había cambiado tanto que las nuevas generaciones ya no toleraban las reglas impuestas por las anteriores. Pero no había cambiado lo suficiente como para que los adultos acostumbrados a mandar estuvieran dispuestos a aceptarlo. Consignas como "prohibido prohibir" expresaban la rebelión de los jóvenes contra un orden que consideraban demasiado autoritario, que no les ofrecía la libertad que pretendían para decidir sobre sus vidas.