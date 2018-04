Entonces, el Papa comenzó su explicación. "'¿Y qué es el cielo?'. Y ahí, comenzamos a dudar en la respuesta, no sabemos bien cómo decir 'qué es el cielo'. Y muchas veces pensamos en un cielo abstracto: '¿Será un poco aburrido estar allí, toda la eternidad?'. No, el cielo no es eso. Nosotros caminamos hacia un encuentro: el encuentro definitivo con Jesús. El cielo es el encuentro con Jesús", aseguró.