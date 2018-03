Jesús aún no ha sido arrestado y decide ir al jardín llamado Getsemaní, seguido por los apóstoles, él los detiene y les dice que lo esperen. Se encuentra en ese jardín en un momento dado completamente solo, se dirige al Padre y dice: "Si quieres y puedes, no me hagas beber esta copa amarga, pero si usted no quieres, lo bebo hasta el fondo". Él no recibe respuesta y entiende que el Padre no lo salvará. Mientras tanto, guiados por Judas, llegan los guardias y los legionarios enviados por los sumos sacerdotes que toman a Jesús y lo llevan a la corte. Desde allí, después de haber escuchado también la opinión de los sumos sacerdotes de Jerusalén, la sentencia de la crucifixión es definitiva y se lleva a cabo tal como lo conocemos en la colina del Gólgota. Todo esto, le pregunto al Papa Francisco, se deriva de la expulsión de Adán y Eva del Paraíso terrenal, de su exilio en la tierra donde hemos estado viviendo desde entonces. Así que la creación no es la bellamente pintada por Miguel Ángel en el techo de la Sixtina, pero cuando Dios ve que Adán y Eva habían sucumbido a la tentación de un demonio serpiente, y han roto la única prohibición que había sido colocado. La verdadera creación, por lo tanto, está en su expulsión del Paraíso terrenal.