Nuevamente en Twitter, pidió perdón por esas "fake news" (falsas informaciones). "Me siento aliviado, podré entrar en la nave Soyuz", añadió. Solo se había estirado dos centímetros, un 22% de lo que había anunciado inicialmente. "No me duelen la cadera ni la espalda, por lo que creo que no he crecido 9 centímetros. Mi capitán lo sabía porque es veterano en esto", continuó Kanai en la red social.