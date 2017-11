Jibo es diferente. No es solo que parece sacado de una película de Pixar, con una cabeza grande y redonda y una cara que usa iconos animados para transmitir emociones. No es solo que su cuerpo gira mientras habla. No es solo que él pueda reírse y voltearse hacia ti, donde sea que estés, cuando le hablas. Es que, debido a todo esto, Jibo parece francamente humano de una manera que sus predecesores no lo hacen. Y podría cambiar radicalmente la forma en que se interactúa con las máquinas.