La primera víctima de Rowe, de acuerdo a los valientes testimonios ofrecidos ante el tribunal, pasó a buscar al peluquero en su automóvil y tuvieron sexo sin protección. Cuando la víctima entró en pánico y no quiso continuar con el acto, el ahora condenado se volvió violento y hostil, según el relato hecho ante la corte. "Estaba en verdad furioso. Lloré durante todo el viaje a mi casa", recordó el hombre cuya identidad no trascendió. Al no querer concurrir a una segunda cita, Rowe le enviaba sombríos mensajes de texto: "Quizás tengas fiebre. Acabé dentro tuyo y tengo HIV. ¡Hahaha! ¡Ups!". Pocas semanas después, fue diagnosticado con sida.