Sin embargo, en el caso de Nueva York hay una particularidad. Si bien el ISIS reivindicó todos los atentados por atropellamiento en Europa aún cuando no había ninguna evidencia de que esos atacantes tuvieran relación directa con el grupo, en esta oportunidad no hubo ningún comunicado del grupo extremista adjudicándose la matanza. ¿Por qué ISIS no reivindica este ataque y el resto sí? probablemente porque el terrorista sobrevivió y fue apresado. Está detenido y puede declarar.