Una granjera se enfrenta a un puma para salvar a su cabra en Canadá

Imágenes de la cámara de seguridad muestran el instante en que una cabra es sorprendida por un puma dentro del establo (@Mrgunsngear)

Una granjera de Columbia Británica logró ahuyentar a un puma que atacaba a una de sus cabras enanas nigerianas, un incidente registrado por cámaras de seguridad y que despertó debate sobre la convivencia entre humanos y fauna silvestre en zonas rurales.

Según reportes de ABC News y Fox 10 Phoenix, el episodio tuvo lugar en la granja de Gina Moore, quien intervino de manera directa para salvar a su animal.

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La difusión del incidente reavivó el debate sobre la protección de animales domésticos ante la presencia de grandes carnívoros (Gina Moore/@Mrgunsngear)

El ataque y la reacción de Gina Moore

El incidente quedó registrado en video, donde se observa a varias cabras corriendo dentro de un establo en la granja de Moore. De acuerdo con información obtenida por ABC News, un puma ingresó al recinto y sujetó por el cuello a una de las cabras enanas nigerianas de la granjera. En las imágenes se escucha el balido del animal mientras intenta escapar.

Moore, propietaria de la granja, ingresó al establo y enfrentó al felino. “Honestamente, solo estaba funcionando con adrenalina. Sabía que había una posibilidad de que el puma se volviera contra mí, así que era mejor que lo que hiciera contara”, explicó Moore en declaraciones recogidas por Storyful y difundidas por Fox 10 Phoenix.

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Según detalló, su prioridad era proteger a sus animales, conscientes del riesgo que implicaba intervenir ante un depredador de ese tamaño. El video muestra el momento preciso en que Moore grita al animal y le propina una patada, logrando que el puma se retire del lugar.

El estado de la cabra atacada no se conocía de inmediato tras el incidente, según reportó ABC News. Moore relató que en su granja conviven, además de cabras, gansos y vacas. Sus cuatro cabras enanas nigerianas —Leo, Mick, Donnie y Raff— recibieron nombres inspirados en los personajes de la serie “Tortugas Ninja”.

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Gina Moore no dudó en intervenir y logró alejar al puma de su cabra con una acción decidida (Gina Moore/@Mrgunsngear)

Fauna silvestre y presión urbana

La presencia de depredadores como pumas y osos en áreas rurales de Canadá despertó preocupación entre agricultores y habitantes locales. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente de British Columbia, los pumas (conocidos localmente como cougars) habitan extensas zonas boscosas y suelen evitar el contacto con humanos, aunque la expansión de áreas urbanizadas modificó sus rutas tradicionales de caza.

En declaraciones recogidas por Fox 10 Phoenix, Moore atribuyó la creciente presencia de depredadores en su propiedad a los cambios en el entorno. “Los desarrollos urbanos están empujando a los animales fuera de su hábitat natural”, afirmó. Solo el año anterior, Moore había perdido un caballo miniatura tras el ataque de un oso negro, lo que la llevó a reforzar las medidas de seguridad en su granja y a extremar el cuidado sobre sus animales.

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El Ministerio de Medio Ambiente de British Columbia recomienda a los propietarios rurales instalar cercos eléctricos, mantener a los animales domésticos en refugios seguros durante la noche y reportar la presencia de grandes depredadores a las autoridades locales. La provincia implementa campañas de concientización para reducir el riesgo de encuentros peligrosos y mitigar el impacto de la actividad humana en los hábitats de la fauna salvaje.

El aumento de encuentros con depredadores en entornos rurales se relaciona con la pérdida de hábitats naturales (Gina Moore/@Mrgunsngear)

Repercusiones y debate sobre la convivencia rural

El video del enfrentamiento circuló rápidamente en redes sociales y medios internacionales, generando sorpresa y empatía hacia la reacción de Gina Moore.

Usuarios en plataformas como Instagram preguntaron por el estado de la cabra y debatieron sobre las estrategias para proteger animales domésticos sin poner en riesgo la vida humana ni la de los depredadores.

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Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre intervenciones adicionales respecto al puma involucrado. Tampoco se publicaron nuevos datos sobre el estado de salud de la cabra atacada.

El caso reavivó las discusiones sobre la necesidad de políticas públicas que garanticen la seguridad de las comunidades rurales, al mismo tiempo que se preserve la biodiversidad y se promueva la coexistencia responsable con la fauna local.

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