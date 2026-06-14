México

Miel y limón: el remedio casero para la tos que recomiendan generaciones de mexicanos

Especialistas y estudios médicos confirman su eficacia y seguridad en la mayoría de los casos leves

Guardar
Google icon
Frasco de miel con cucharón, panal en cuenco, limones enteros y en rodajas, y ramita de tomillo sobre una mesa de madera, con fondo de cocina borroso.
Su uso como remedio casero se transmite entre generaciones y forma parte de las primeras opciones ante síntomas de resfriado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace generaciones, familias mexicanas han recomendado miel y limón como remedio casero para la tos.

Esta combinación, que suele servirse en agua caliente o como parte de infusiones, forma parte de la memoria colectiva y es una de las primeras alternativas que se buscan ante síntomas de resfriado.

PUBLICIDAD

Más allá de la tradición, diversos estudios y organismos de salud han explorado los verdaderos efectos de estos ingredientes naturales, aportando claridad sobre su eficacia y limitaciones.

Qué efectos tiene la miel en la tos y por qué se recomienda

La miel destaca por su acción calmante y su capacidad para suavizar la garganta irritada.

El personal de Mayo Clinic explica que la miel, administrada sola o como parte de bebidas calientes con limón, puede aliviar la tos de manera similar a los medicamentos para este síntoma que se venden sin receta.

PUBLICIDAD

De hecho, investigaciones en personas con infecciones de las vías respiratorias superiores demostraron que la miel no solo reduce la frecuencia de la tos, sino que también mejora la calidad del sueño, tanto en niños como en adultos.

En la práctica, se recomienda dar entre media y una cucharadita —de 2,5 a 5 mililitros— de miel a niños mayores de un año cuando presentan tos.

Este remedio puede administrarse directamente o mezclado en líquidos como jugos, lo que ayuda a disminuir la intensidad del sabor y facilita su consumo.

La evidencia disponible indica que la miel tiene una eficacia similar a los medicamentos antitusivos más comunes, como la difenhidramina, para aliviar la tos.

Sin embargo, los especialistas aclaran que aún faltan estudios más exhaustivos para confirmar estos hallazgos con certeza.

En cualquier caso, el perfil de seguridad de la miel para personas mayores de un año la convierte en una opción válida y accesible.

Vista aérea de una mujer con gorro y manta, tosiendo y bebiendo una taza humeante, con una bandeja de limón y miel a su lado.
Miel y limón, servidos en agua caliente, infusiones o mezclados en jugos, son un remedio casero arraigado en la memoria colectiva. Mezclarlos en líquidos suaviza el sabor y facilita su consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol del limón: vitamina C y alivio complementario

El limón es otro ingrediente fundamental en la receta tradicional mexicana contra la tos.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México destaca que el limón, al ser rico en vitamina C, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a aliviar la congestión nasal.

Agregado a la miel, el resultado es una bebida suave que no solo calma la irritación de la garganta, sino que también contribuye a hidratar el cuerpo, aspecto esencial durante cualquier proceso gripal.

Mezclar miel y limón en una infusión caliente se ha convertido en una costumbre que combina el bienestar físico con el consuelo emocional de una bebida hogareña.

Aunque no sustituye el tratamiento médico en casos graves, sí representa un apoyo eficaz para quienes buscan aliviar los síntomas comunes del resfriado.

Evidencia científica y recomendaciones médicas

Investigaciones como las recopiladas por el programa PRETx del BC Children’s Hospital en Canadá y publicadas en revistas pediátricas han confirmado que la mayoría de los jarabes de venta libre para la tos en niños carecen de eficacia y pueden provocar efectos adversos.

Frente a esto, la miel se ha posicionado como una alternativa segura y con resultados positivos.

En uno de los estudios analizados, una sola dosis de miel antes de dormir disminuyó la tos nocturna y mejoró el descanso de los niños y sus padres.

Otras investigaciones han señalado que varias dosis diarias también pueden ser útiles, aunque se requieren trabajos adicionales para valorar su efectividad a largo plazo.

El personal médico advierte que el uso de miel debe evitarse en menores de un año debido al riesgo de botulismo, una intoxicación alimentaria poco común pero grave.

Para niños a partir de esa edad, la miel —en pequeñas cantidades y preferentemente pasteurizada— es considerada segura.

El uso conjunto de miel y limón, lejos de basarse solo en la tradición, ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud desde principios de siglo como una medida de apoyo para el tratamiento de la tos y el resfriado.

Tés e infusiones: aliados naturales frente al resfriado

En la cultura mexicana, las infusiones forman parte esencial de los remedios caseros para la tos.

Entre las más tradicionales se cuentan el té de jengibre, canela y clavo, menta, ajo, eucalipto y bugambilia.

En la mayoría de estas preparaciones, la miel y el limón se integran para potenciar el efecto calmante y mejorar el sabor.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural resalta que el jengibre, por ejemplo, posee propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, mientras que el eucalipto es valorado por su virtud expectorante.

El té de bugambilia, muy popular en el centro del país, se utiliza como antitusígeno y expectorante, ayudando a reducir la fiebre y facilitar la expulsión de mucosidad.

Estas bebidas tradicionales no sustituyen la atención médica en cuadros graves, pero sí ofrecen un respaldo para aliviar las molestias leves y reconfortar el cuerpo durante el proceso de recuperación.

Infografía que muestra el sistema respiratorio humano, miel en cucharas, un tarro y colmenas, e iconos de recomendaciones médicas y la OMS.
Estudios científicos y la OMS avalan la miel como tratamiento seguro y eficaz para calmar la tos en niños mayores de un año y adultos, ofreciendo alivio y mejora del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y límites de los remedios caseros

Aunque la miel y el limón tienen un respaldo científico y cultural, los expertos insisten en que no deben considerarse sustitutos de la consulta médica cuando la tos es persistente o se acompaña de otros síntomas más graves.

La tos, en muchos casos, es un reflejo útil que ayuda a limpiar las vías respiratorias ante infecciones o alergias; por ello, suprimirla sin causa justificada puede ser contraproducente.

La combinación de miel y limón se mantiene como uno de los remedios caseros más apreciados en México, respaldado tanto por la tradición como por estudios médicos recientes.

Es recomendable para niños mayores de un año y adultos, siempre en dosis moderadas y sin olvidar la importancia de acudir al médico en caso de duda o síntomas persistentes.

Diversas fuentes oficiales coinciden en señalar que el alivio proporcionado por la miel, especialmente en combinación con limón, constituye una opción segura y efectiva contra la tos en la mayoría de los casos leves y moderados.

Temas Relacionados

MielLimonRemedios Caserosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Te pueden impedir entrar o salir de México por tener el pasaporte vencido? Esto dicen las autoridades

Esta medida afectaría a los ciudadanos que hayan postergado la renovación de su pasaporte

¿Te pueden impedir entrar o salir de México por tener el pasaporte vencido? Esto dicen las autoridades

Zar antidrogas advierte que EEUU va contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

Sara Carter destacó la cooperación que han tenido con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad, pero dijo que no se detendrán en el combate contra organizaciones criminales

Zar antidrogas advierte que EEUU va contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

De qué murió el papá del actor Pablo Lyle; famoso no pudo despedirse debido a su sentencia en prisión de EEUU

El actor, conocido por telenovelas y películas, habría intentado obtener un permiso humanitario para salir de la cárcel y visitar a su padre en México

De qué murió el papá del actor Pablo Lyle; famoso no pudo despedirse debido a su sentencia en prisión de EEUU

Tren Felipe Ángeles Suburbano-AIFA : continúan tarifas promocionales durante junio 2026

El servicio recorre 12 estaciones y tarda entre 43 y 50 minutos; la tarifa promocional sigue vigente en junio durante el mundial 2026 y el acceso es mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada

Tren Felipe Ángeles Suburbano-AIFA : continúan tarifas promocionales durante junio 2026

Karla Souza genera polémica tras asistir al Mundial 2026 y publicar mensajes sobre desapariciones en México

La famosa, conocida por su papel en ‘Nosotros los Nobles’, acudió al Estadio Ciudad de México acompañada de su esposo, su hija y el actor Luis Gerardo Méndez

Karla Souza genera polémica tras asistir al Mundial 2026 y publicar mensajes sobre desapariciones en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Zar antidrogas advierte que EEUU va contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

Zar antidrogas advierte que EEUU va contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de junio

Cae presunto líder de “Los Vallarta” en Edomex: con este suman 8 los detenidos

Ejército Mexicano blinda Durango: ya son 690 los elementos enviados para combatir al crimen organizado

Detienen en Tecate a presunto integrante del CJNG con pistola de calibre prohibido

ENTRETENIMIENTO

De qué murió el papá del actor Pablo Lyle; famoso no pudo despedirse debido a su sentencia en prisión de EEUU

De qué murió el papá del actor Pablo Lyle; famoso no pudo despedirse debido a su sentencia en prisión de EEUU

Karla Souza genera polémica tras asistir al Mundial 2026 y publicar mensajes sobre desapariciones en México

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Danny Ocean anuncia concierto GRATIS en la CDMX tras su show en el Mundial 2026: ¿dónde y a qué hora será?

La fiesta futbolista llega a Los Pinos con esta increíble exposición histórica de los mundiales en México: fechas y horarios

DEPORTES

Lewis Hamilton cerca de su primera victoria con Ferrari: sigue el minuto a minuto de la carrera de Checo Pérez

Lewis Hamilton cerca de su primera victoria con Ferrari: sigue el minuto a minuto de la carrera de Checo Pérez

De Rusia 2018 al Mundial 2026: estos son los futbolistas panameños que vivirán su segunda participación en la Copa del Mundo

México vs Corea: el inesperado vínculo entre Javier Aguirre y Lee Kang-In

México vs Corea: cuál es el origen del cántico “Coreano, hermano, ya eres mexicano”

Sudáfrica vs República Checa: la Inteligencia Artificial predice al ganador en el Mundial 2026