Rumania movilizó cazas Eurofighter tras detectar un ataque ruso contra Ucrania cerca de una región fronteriza

El Ministerio de Defensa rumano informó que los drones fueron localizados a 12 kilómetros al este de Valcove y que la vigilancia terminó sin impactos en territorio rumano (PRESIDENCIA DE RUMANÍA)

Las autoridades rumanas movilizaron en la noche del sábado dos cazas Eurofighter Typhoon italianos desplegados en el país tras detectar un ataque ruso contra territorio ucraniano, en las proximidades de la región rumana de Tulcea. El Ministerio de Defensa rumano informó que los drones fueron localizados a unos 12 kilómetros al este de Valcove, lo que motivó el despegue de los cazas desde la Base 57 Mihail Kogalniceanu a las 00.10. La operación de vigilancia concluyó a la 1.44, sin que se reportaran impactos en territorio rumano.

La alerta se transmitió a la Inspección General de Situaciones de Emergencia, que notificó a la población de Tulcea mediante un mensaje enviado a las 00.02. Según las autoridades, no hubo daño en suelo rumano ni se registraron víctimas.

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Incidente con dron naval ucraniano en Constanza

El viernes anterior, un dron marino ucraniano explotó en el puerto rumano de Constanza, en el mar Negro, sin causar heridos, de acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rumanía. El dron, “del tipo usado en la guerra en Ucrania”, no pertenecía al inventario rumano y “se autodestruyó alrededor de las 10.30 sin provocar víctimas”. Bucarest indicó que Ucrania confirmó que el aparato era suyo y que había perdido el control por interferencia electrónica rusa.

Rumanía movilizó cazas Eurofighter tras detectar un ataque ruso contra Ucrania cerca de una región fronteriza.

La marina ucraniana explicó que el dron, mientras cumplía una misión en el área operativa del mar Negro, fue afectado por sistemas de guerra electrónica rusos, perdió control y llegó a la costa rumana. El portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Georgii Tykhyi, aseguró que Kyiv notificó a las autoridades rumanas en cuanto perdió el control del dron, lo que permitió tomar “medidas necesarias para evitar daños a civiles”.

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La embajada rusa en Bucarest declaró que los dispositivos eran ucranianos y rechazó cualquier intento de vincular a Rusia con el incidente.

Drones navales y respuesta de las autoridades rumanas

Las autoridades rumanas confirmaron que Ucrania les informó sobre la pérdida de control de cuatro drones en total. Además del dispositivo que se autodestruyó en el puerto de Constanza, otro explotó bajo supervisión de la Guardia Costera frente a la costa, mientras que dos más detonaron aproximadamente a 145 kilómetros al este de Constanza, según comunicó el presidente Nicusor Dan.

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El incidente se produjo una semana después de que un dron aéreo ruso hiriera a dos personas al estrellarse contra un edificio en Galati, cerca de la frontera con Ucrania. Desde el inicio de la guerra en 2022, Rumanía ha reportado decenas de violaciones de su espacio aéreo, atribuyéndolas a Rusia, y ha solicitado a la OTAN el refuerzo de sus defensas antiaéreas.

La población de Tulcea recibió una alerta de emergencia durante la noche y las autoridades rumanas confirmaron que no hubo daños ni víctimas.

El presidente Dan calificó lo ocurrido el viernes como un “incidente de seguridad significativo” y lo atribuyó a “las consecuencias directas de la guerra de agresión lanzada por Rusia contra Ucrania”, lo que exige mantener un “alto nivel de vigilancia”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coincidió en que el hecho refleja el impacto regional de la guerra iniciada por Rusia.

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Medidas de emergencia y evacuación en la costa rumana

La OTAN informó que sigue de cerca los acontecimientos tras ser notificada por las autoridades rumanas y mantiene la coordinación con Bucarest. Más de 1.000 personas fueron evacuadas de la zona costera y se desplegaron dos helicópteros para buscar otros posibles dispositivos. Habitantes y turistas recibieron alertas telefónicas para evitar la zona en un radio de un kilómetro.

El jefe de gestión de emergencias, Raed Arafat, explicó que las medidas adoptadas son “puramente preventivas”. El presidente Dan subrayó que, gracias a la información anticipada sobre la posible explosión del dron, “todas las personas estuvieron a salvo”.

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Bucarest confirmó que el ataque con dron aéreo del 29 de mayo en Galati fue perpetrado con un Geran-2 de origen ruso, resultando heridas una madre y su hijo adolescente. Días antes, las autoridades habían hallado un dron marino en una playa del mar Negro en Rumanía.