Elena tiene 30 años y forma parte del grupo de la población que se siente ucraniano, no le gusta la DNR y ha intentado sin éxito irse en varias oportunidades, pero la falta de trabajo y de apoyo por parte del Estado en Ucrania la hicieron regresar. Afirma que no está completamente insatisfecha porque trabaja para una de las poquísimas compañías ucranianas que siguen operando en Donetsk, por eso cobra su salario en grivnas y no en rublos y no siente estar traicionando a su país. Recuerda con nostalgia los partidos de la Eurocopa de 2012, cuando el por entonces novísimo Donbass Arena albergó cinco partidos, incluyendo dos del equipo local. "Éramos más de 50 mil personas en el estadio, todos levantábamos la bandera de Ucrania y cantábamos el himno. Hoy todo eso parece muy lejano, hoy todos odian a Ucrania y yo no puedo cantar mi propio himno", rememora melancólica.