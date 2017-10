En la plaza central de Sloviansk ya no hay soldados con la cara cubierta, atrincherados en algún edificio administrativo o militar, las fuentes salpican, los niños juegan. Nada extraño por aquí. Pero parece haber un vacío, algo falta. Y no es sólo en Sloviansk, lo mismo sucede en el centro de Kramatorsk y de cada ciudad ucraniana. Claro: falta Vladimir Lenin. La guerra trajo consigo no sólo un despertar nacionalista sino también un fuerte sentimiento antirruso y antisoviético, y en este nuevo escenario el líder bolchevique estaba de más. Desde 2014 el gobierno ucraniano mudó, destruyó o cubrió más de 1300 estatuas de Lenin, dejando en muchos casos pedestales vacíos a los que les han borrado el nombre. Otros monumentos soviéticos han sido reconvertidos: aún se mantienen en pie pero lucen los colores amarillo y azul. Para Vladimir no hay contradicción, dice que su tocayo soviético nunca tuvo absolutamente nada que ver con Ucrania, que ni siquiera pisó jamás este país, mientras que otros monumentos, especialmente aquellos relacionados a la Segunda Guerra Mundial, son parte de la historia local.