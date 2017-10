El primer taxista dice que no, que no irá allí, que no le importa si es zona civil ni que sea de día. No, lisa y llanamente no. Y punto. El segundo se resigna y parece no saber bien a dónde se dirige, por eso se calza los anteojos oscuros y arranca sin decir más. Recién media hora más tarde se da cuenta de que desconoce el lugar, duda, sospecha que el frente de batalla no está nada lejos. Hasta que súbitamente la avenida se muere, ya no hay nadie en la calle, no hay negocios ni peatones, no hay nada más que un grupo de soldados parapetados detrás de bloques de cemento, fumando entre marañas de alambre de púa que bloquean el tránsito.