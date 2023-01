SEP ya recibió el expediente sobre plagio de Yasmín Esquivel por parte de la UNAM: Adán Augusto

(CUARTOSCURO/Alfredo del Mazo)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya recibió el expediente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre el plagio de tesis cometido por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

Qué pasará con el cargo de Yasmín Esquivel si la SEP decide anular su título El Artículo 98 de la Constitución especifica que las renuncias de los ministros solamente procederán por causas graves y estas deben ser sometidas al Ejecutivo VER NOTA

Pues tras el análisis del su trabajo de titulación, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón determinó que una parte sustancial del trabajo de tesis había sido copiado de un trabajo presentado un año antes por Ulises Báez Gutiérrez.

Sin embargo, la UNAM determinó que no estaba en condiciones de retirarle el título a la ministra, por lo que el expediente sería turnado a la dependencia de educación para resolver la cuestión de la validez en el título.

Cuál es la vía por la que sí se podría anular el título de Yasmín Esquivel tras comprobarse plagio en su tesis La UNAM concluyó, tras semanas de investigaciones, que el trabajo de la ministra fue una copia del proyecto presentado un año antes por Édgar Ulises Báez VER NOTA

Así lo dio a conocer el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, quien informó a medios del hecho desde Huatulco, Oaxaca al encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para supervisar los caminos dañados por el paso del huracán Agatha.

Fue ahí que el titular de la Segob informó que la SEP ya se encuentra haciendo el análisis del caso y que había que esperar la decisión de la Secretaría.

La FES Aragón comprobó que la tesis de Yasmín Esquivel es una copia de un proyecto previo. (Cuartoscuro)

Sin embargo, al ser cuestionado al respecto, se negó a dar su opinión alegando que podrían acusarlo de no respetar la autonomía entre poderes: “Yo no puedo opinar de eso, me van a acusar de que no respetamos la autonomía de los Poderes; es un asunto del Poder Judicial”.

AMLO reprochó a la UNAM por no resolver caso de plagio de Yasmín Esquivel: “El rector se lavó las manos” El mandatario aseguró que desde la SEP se determinará si el título de la ministra es o no válido VER NOTA

Hay que recordar que tras el anuncio de la UNAM el pasado 11 de enero, emitió un comunicado en el que validó las investigaciones a cargo de la FES Aragón pero destacó que no contaba con los mecanismos para retirar el título.

Esto fue criticado por López Obrador quien se lanzó contra la universidad y su rector Enrique Graue Wiechers, acusándolo de “haberse lavado las manos” y dejarlo a la responsabilidad del gobierno federal.

“Lo que están diciendo es: ‘hubo plagio, y no nos toca a nosotros sancionar, sino a la SEP’. Como Poncio Pilato, el Rector se lavó las manos”

Tras esto, el Jefe del Ejecutivo, aseguró que desde la SEP se analizará la situación lo antes posible y dijo que no se evadiría el tema al tener “la responsabilidad de actuar”, comentó tras expresarse en contra del plagio pues aseguró que la acción es “corrupción” y “deshonestidad”.

(Foto: especial)

“Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver. Sí, no se debe permitir el plagio y mucho menos la corrupción, plagio es corrupción o es deshonestidad, porque es un concepto todavía más amplio”, señaló el primer mandatario.

Posible renuncia de Yasmín Esquivel

Durante la tarde del sábado se generó un rumor curioso con respecto al futuro aún incierto de Esquivel Mossa, pues de acuerdo con el periodista Salvador García Soto, AMLO y la ministra se habían reunido en Palacio Nacional para discutir su futuro político.

En ella habría participado el ingeniero José María Riobóo, esposo de la ministra y uno de los principales contratistas del gobierno de AMLO y comenzaron a circular rumores sobre la renuncia de la ministra como algo inminente.

Sin embargo, poco después el equipo de la ministra desmintió la versión. Aunque el periodista inidcó que otras fuentes le aseguraron que la reunión podría darse el lunes y que en ella el presidente la invitaría a formar parte del gabinete, una invitación a renunciar a su cargo.

SEGUIR LEYENDO: