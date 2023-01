Lucila Mariscal reapareció tras fuerte caída y explicó su estado de salud

(Instagram/@lucilamariscaloficial)

El 12 de enero Lucila Mariscal tuvo que ser hospitalizada de emergencia por una fuerte caída, pero solo un día después, la actriz compartió más detalles sobre su estado de salud

Lucila Mariscal fue hospitalizada por una aparatosa caída La actriz fue trasladada de emergencia a un nosocomio, donde le hicieron estudios de laboratorio y radiografías para descartar fracturas VER NOTA

“En la cama del hospital pero me están tomando pruebas y supuestamente no hay nada que preocuparse, pero vamos a ver al final qué opina mi médico”, mencionó para el programa De Primera mano, dejando ver que estaba teniendo la atención pertinente.

“Estoy en el hospital todavía, los doctores están checando (el golpe) continuamente porque parece que me dio un micro infarto cerebral cuando me golpeé, parece, no me han resuelto eso. Me están checando continuamente porque sí me subió mucho la presión, me subió a 190 y tantos”, explicó Lucila Mariscal en conversación con Gustavo Adolfo Infante.

“Me caí de la nube en que andaba, estaba yo en la cocina, cocinando, picando verduras y todo, de repente me fui para atrás, perdí el equilibrio, ay no, caí de espaldas, y de cabeza, la cabeza es la que más me molesta”, agregó vía telefónica la actriz de Todo Incluido y La Carabina de Ambrosio.

Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Pedro Sola: “Viejito decrépito” El periodista mencionó que el único motivo por el que “Pedrito” sigue en Ventaneando es porque es gracioso, pero en realidad “dice puras estupideces” VER NOTA

Quienes informaron sobre el accidente que vivió Lucila fueron sus familiares, ellos ya habían contactado a Elías Cañete, mánager de la actriz y fue él quien confirmó a TV Notas lo siguiente:

“Ella perdió el equilibro, se fue de espaldas, se pegó en la cabeza por eso era nuestro temor, estaba con sus nietos y me hablaron, se pidió una ambulancia y la llevaron al hospital”

Gustavo Adolfo Infante tachó de clasista canción de Shakira con Bizarrap La colaboración “Music Sessions #53″ generó todo un debate en redes sociales debido a los versos que la colombiana dedicó a Piqué y Clara Chía VER NOTA

Asimismo, mencionó que a causa del fuerte golpe que se dio en la cabeza, estaba “desvariando” cuando llegaron al hospital en que está siendo atendida.

“Ahorita está estable, tuvo una caída en la cocina y teníamos mucho miedo que tuviera alguna fractura, sobre todo en lo de la prótesis o una golpe en la cabeza. Llegó al hospital con la presión muy alta, en 200, muy mareada y desvariando, entonces los médicos estaban muy preocupados”, externó Cañete.

Agregó que le harían algunas tomografías a Mariscal para determinar si tiene alguna fractura y, por lo pronto, los estudios de laboratorio arrojaron que posiblemente tenga coágulos, pues sus arterias están muy oprimidas y no permiten una correcta circulación. Además, su salud correría un gran riesgo si éstas van al corazón o a los pulmones.

“Ella está muy adolorida por la caída y tenemos toda la fe que salga bien y no se tenga nada que le afecte en un futuro”. mencionó en su momento. El 24 de diciembre de 2021 Lucila Mariscal también sufrió una fuerte caída en su casa y aunque no hubo fractura, fue necesario ponerle una prótesis del lado derecho de su cadera, es esta la parte del cuerpo por la que su entorno se preocupó principalmente.

Aunado a esto, Lencha tenía una hernia umbilical que se había complicado, por lo que tuvieron que someterla a dos cirugías. A esto se le sumaron dificultades económicas porque su exesposo, Julián Gallegos, supuestamente le robó gran parte de sus ahorros y ella tenía que pedir ayuda de instituciones para personas de la tercera edad para cubrir sus gastos.

Debido a todos estos problemas de salud y en medio de la larga recuperación, la actriz llegó a pensar en quitarse la vida, pues ya no sabía qué hacer o cómo salir de esta situación.

En entrevista con el programa Sale el Sol en agosto de 2022, confesó que pedía a su representante dejarle un cuchillo a la mano para que ella pudiera terminar con su vida cuando quisiera por los fuertes dolores que sufría.

Estos son algunos recursos de asistencia psicológica de emergencia:

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. También existe la Línea de la vida en el 01 800 911 2000. En los Estados Unidos se puede marcar el +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al +54-11 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

SEGUIR LEYENDO: