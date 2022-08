Lucila Mariscal pensó en quitarse la vida debido a sus problemas de salud: “No esperaba nada”

La actriz detalló cómo fueron los momentos en que pensó en acabar con su vida debido a problemas de salud.

Luego del accidente que sufrió Lucila Mariscal y que la obligó a atravesar dos complicadas cirugías, la actriz confesó que sus problemas de la salud la llevaron al extremo de pensar en quitarse la vida y estar a punto de atentar contra su integridad.

El pasado diciembre Lucila Mariscal tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia debido a que sufrió una fuerte caída en su casa que lesionó su cadera, la cual anteriormente ya se había lastimado. Además, el accidente hizo que su hernia umbilical estuviera a punto de estallar, esto causó que fuera sometida a otro procedimiento quirúrgico ya que uno de sus huesos estaba muy desgastado.

Con estos problemas de salud, además de los económicos, la histrionisa pensó en la muerte, pues llegó al punto en que consideró que esa era su única salida del martirio que estaba pasando.

Esta no es la primera vez que la histrionisa piensa en el suicidio, pues hace varios años, tras ver las consecuencias de una cirugía en el pecho que realizaron mal, pasó un fuertes problemas de salud (Foto: Instagram/@lucilamariscaloficial)

Según expresó en entrevista para Sale el Sol, pedía tener un cuchillo con ella para lo que necesitara, por lo que tuvo acceso fácil a él en el momento en que se sintió más desesperada.

“La última experiencia que tuve fue esta, que fue un milagro (...) yo ya no esperaba nada, yo ya me quería morir, yo ya estaba aquí, harta, desesperada, angustiada, tenía todo (...) Yo cogí el cuchillo, siempre le decía a Elías: ‘Déjame un cuchillo aquí, por favor, dentro de mis cosas’”

El día en que decidió tomar acción contra su integridad, logró detenerse antes de cometer un error, como lo llamó ella, e inmediatamente se arrepintió de lo que estuvo a punto de hacer, inclusive, le pidió perdón a Dios.

El mes pasado Lucila tuvo que ser operada de la cadera para que le pusieran una prótesis, pues su hueso ya estaba muy desgastado (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Cogí el cuchillo y le hice así, y aquí lo detuve (frente a su abdomen) o me lo detuvieron, y me entró un arrepentimiento horrible”

Según recordó Lucila, una de las primeras personas con las que pudo desahogarse fue Gustavo Adolfo Infante, quien le ofreció su ayuda unas horas después de que casi intenta suicidarse, y aunque no le confesó esto último, las palabras del presentador le dieron esperanzas.

Actualmente, Mariscal se mostró positiva en cuanto a su salud y lo que viene en su vida, pues aseguró que ella se proyecta un buen futuro y su forma de pensar ha cambiado desde este evento.

La actriz reveló que el hecho de que le había pedido que tuviera completo reposo, además de que no se podía mover por la lesión en su cadera, la hicieron pensar en su muerte (Foto: Instagram/@lucilamariscal)

“Eso no vuelve a suceder, esté como esté, en la condición que me encuentre, que yo siento de ahora en adelante ya voy a estar muy bien porque te va cambiando la vida, vas viendo las cosas de otra manera”

La protagonista de Los gemelos alborotados mencionó que ya puede caminar con la ayuda de un bastón e, inclusive, ha logrado bajar y subir parte de las escaleras del edificio en donde vive, lo que ha significado un gran avance en su salud.

El pasado enero, cuando Lencha se encontraba en medio de su recuperación, confesó que se sentía muy frustrada, pues no podía hacer las actividades en las que se ocupaba a diario. Además, a esto se le sumaron problemas económicos por culpa de su exmarido, Julián Gallegos, a quien acusó por presuntamente haberla violentado y robado dinero.

Para poder costear la última cirugía y la prótesis de cadera que le pusieron a Lucila, varios artistas cooperaron, entre ellos Maribel Guardia y Sergio Sendel (Foto: Instagram/@lucilamariscalofficial)

En su momento, comentó que su expareja la había orillado a gastar su dinero en propiedades para la familia de él, así como le robó de su cuenta bancaria sus ahorros, dejándola en ceros.

“Me robó, era un padrino completamente, me sacó una casa en Tabasco, y luego otra ahí atravesando el Río Grijalva, y luego otra para su hermanita, ¡que estaba muy pobre!, ¿yo qué culpa tenía?... desgraciado, drogadicto (...) se drogaba y me golpeaba”, declaró para Sale el Sol.

Debido a esto, ella ha tenido que vivir de la ayuda de diferentes fundaciones para personas de la tercera edad.

SEGUIR LEYENDO: