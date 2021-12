Lucila Mariscal fue hospitalizada de emergencia por aparatoso accidente doméstico

Foto: Instagram/@lucilamariscaloficial

Lucila Mariscal ha sido hospitalizada de emergencia. Así lo dio a conocer el representante de la actriz cómica, quien notificó el internamiento de la famosa Lencha derivado de un aparatoso accidente doméstico ocurrido el sábado 25, en plena navidad.

Sin revelar mayores detalles, Elías Cañete, el PR de la actriz de 79 años escribió en su perfil de Facebook:

“Muchas gracias por sus oraciones por la salud de mi artista representada, pero sobre todo mi gran amiga la Sra. Lucila Mariscal. Que desde el sábado está hospitalizada de emergencia por una fuerte caída en su hogar”.

Y continuó, “Desgraciadamente aún no puedo darles más detalles hasta hoy que me den resultados los médicos de este hospital. Muchas gracias por su comprensión de no poder contestar tan rápido tantos mensajes y llamadas”.

Foto: Instagram/@lucilamariscaloficial

La intérprete sufrió un accidente en su domicilio en el sur dela Ciudad de México que le habría causado complicaciones en su cadera fractura e intervenida. Trasciende que la veterana actriz se encuentra medicada para atenuar los dolores derivados de la aparatosa caída que sufrió probablemente al bajar las escalaras de su casa para desayunar.

Los médicos valoran al momento la opción de intervenir quirúrgicamente a la actriz de La aventuras de Lencha y Cuatro hembras y un macho menos, lo que resultaría en una operación delicada para la querida comediante.

*Información en desarrollo