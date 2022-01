Lucila Mariscal está en bancarrota por culpa de su exmarido: “Me robó”

Lucila Mariscal habló de su próxima cirugía y problemas económicos Video: YouTube/Imagen Entretenimiento

Lucila Mariscal reveló los difíciles momentos que ha afrontado debido a problemas económicos que originó su expareja, quien la estafó.

El 25 de diciembre de 2021 trascendió que Lucila tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia debido a que sufrió un fuerte caída que llevó a que se su cadera resultara lesionada y que su hernia umbilical necesitara ser urgentemente tratada, pero ese no habría sido lo único que la aquejaba en ese momento, sino su situación económica.

En entrevista con Sale el Sol, la actriz reveló que su accidente ha provocado que se sienta emocionalmente mal, pues las actividades con las que lograba distraerse, ahora ya no las puede realizar, pues todo se ha vuelto complicado tras la intervención quirúrgica.

“Ha sido dolorosa y fastidiosa, porque cuando te duele algo y quieres pararte para ir a otro lugar no puedes. Lo más complicado y más terrible que he tenido es no poder cocinar, que eso a mí me distrae mucho… o sea, es increíble, lo que es cocinar y cantar, que también no puedo hacerlo mucho porque hago esfuerzo con el estómago, entonces eso me frustra, me hace sentir incómoda”, dijo.

Foto: Instagram/@lucilamariscaloficial

Según se informó, Lucila tendrá que estar por al menos dos meses bajo supervisión médica para que su tratamiento de recuperación continúe con una nueva cirugía, ahora en la cadera, esta vez para poder ponerle una placa ya que su hueso está muy desgastado.

Al momento en que la protagonista de Lencha, la justiciera mencionó la placa que le pondrán en la cadera, también habló de los problemas financieros que la aquejan, tras haber tenido “mucho mucho dinero”.

Además de lo difícil que se convirtió su día a día por los problemas de salud, también está pasando por una muy mala situación económica por culpa de su exmarido, Julián Gallegos, quien en su momento no sólo la violentó, sino que también la orilló a pagar gastos de su familia.

“Me robó, era un padrino completamente, me sacó una casa en Tabasco, y luego otra ahí atravesando el Río Grijalva, y luego otra para su hermanita, ¡que estaba muy pobre!, ¿yo qué culpa tenía?... desgraciado, drogadicto (...) se drogaba y me golpeaba”

La actriz aseguró que su exmarido la violentaba y le quitaba el dinero que ganaba (Foto: Instagram/@lucilamariscal)

Antes de que le hubiera quitado su dinero, Lucila aseguró haber ido al cajero y ver que tenía en su cuenta al menos 30 millones de pesos, además de que “andaba con los rollos de billetes en mi bolsa”.

Debido a que gran parte de sus ganancias y ahorros se las llevó él, ahora Mariscal tiene que sobrevivir con la ayuda de fundaciones para personas de la tercera edad y siempre al día.

Lencha ya se encuentra en su casa después de haber estado por 11 días hospitalizada debido a su accidente, el cual ocurrió mientras ella caminaba por su casa y uno de los bastones con lo que se apoya se deslizara. Aunque en un principio se creyó que se había fracturado la cadera, se refutó el diagnóstico cuando se le hicieron los estudios pertinentes. Su representante dio a conocer que tenía una hernia umbilical desde años atrás, pero que con la caída empeoró, estando a punto de estallar.

Esta cirugía fue el pasado 28 de diciembre y los gastos corrieron por parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), pero se requerirá buscar apoyo económico ya que la intervención a su cadera y la placa podría ascender a aproximadamente MXN 70 mil.

SEGUIR LEYENDO: