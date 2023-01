Galilea Montijo recordó tormentosa relación que destrozó su autoestima: “Me sentía espantosa”

Galilea Montijo sostuvo una relación en la que su autoestima fue perjudicada por comentarios agresivos (Foto: Instagram/@galileamontijo)

Pese a que Galilea Montijo se encuentra felizmente casada con el empresario y político Fernando Reina desde 2011, con quien procreó al pequeño Mateo, la popular conductora sostuvo relaciones sentimentales en el pasado y no en todas vivió una agradable experiencia.

Fue en la más reciente emisión del programa que conduce junto a Natalia Téllez, Daniela Magún y Paola Rojas, Netas divinas, donde Montijo contó cómo fue la relación “más tóxica” que vivió, una en que la hicieron sentir “muy fea”.

“Compártenos sobre alguna vez que sabías que estabas en una relación equivocada pero no te salías de ahí. ¿Por qué y cómo lograste salir?”, fue el planteamiento con el que Galilea fue invitada por sus compañeras a compartir su experiencia.

“Es que de todas he pensado lo mismo, de todas en algún punto dije ‘¿Qué hago aquí?’, pero me fui”, dijo al principio, pero tras un momento profundizó en detalles.

“Hubo una que sí me costó muchísimo salir de ella, y mira que llegaba con las camisas… Ya sabes, me costaba mucho. Les voy a contar rapidísimo: fue la relación donde más me costó salir y donde más fea me sentí en la vida físicamente, me hicieron sentir muy fea”, señaló la también conductora de Hoy.

Y detalló: “Llegó un punto… Yo ahorita peso 69 kilos, siempre he tenido mis caderas, y en esa relación yo pesaba 41 kilos, me chupé. Llegó una amiga y me dijo ‘¿Te estás metiendo drogas?’ y no, nunca me ha dado por eso”.

La conductora no dio indicios de la fecha en que vivió aquella relación "tóxica" ni el nombre del involucrado (Foto: Instagram/@galileamontijo)

Galilea vio disminuida su autoestima, pero fue difícil para ella terminar con esa relación porque amaba al hombre, de quien no reveló su identidad.

“Pero era la angustia, la inseguridad, me pisaron, me destrozó la autoestima por completo y me sentía espantosa, y no sabía cómo salirme de esa relación. Me daba mucho miedo salirme de esa relación porque estaba enamorada”, contó la presentadora que recientemente fue honrada con una figura de cera en su honor.

La experimentada conductora contó una anécdota del maltrato que recibió por parte de su entonces novio, una situación que la puso en peligro.

“Vivíamos juntos y de repente un día me acuerdo que se quedó en la sala con sus cuates, de repente me despierto y no escucho nada, me bajo y se habían ido al antro, me dejaron la puerta abierta valiéndole madres si alguien se metía y yo estaba dormida ahí”.

Sin embargo, maltratos como ese provocaron que Galilea decidiera ponerle punto final a la relación. “Ese tipo de detallitos que sabes que te tienes que salir, pero hay algo que te detiene. Hoy en día agradezco a Dios haberme salido y quitado esa venda de los ojos. Fue muy feo”, recordó.

La conductora es una cara familiar para el público, pues lleva 15 años al aire como parte del cuadro principal de presentadores de Hoy, programa del que no ha pensado retirarse. En octubre de 2022, Galilea compartió qué es lo que más la motiva para seguir formando parte del matutino de Televisa.

“Me motiva mucho la estabilidad en mi familia porque yo aparte de ver por mi hijo tengo una ‘fundación’ en Guadalajara, que es mi familia, verlos bien, saber que van a estar bien económicamente, mi mamá”, declaró en Netas divinas.

Galilea compartió que apoyar a su sobrino en sus estudios la llena de orgullo. “Le estoy pagando su carrera de médico, entonces cada que me manda una fotografía, me hace sentir como la tía gallina, eso me motiva muchísimo”.

Además de sus motivos familiares, Galilea indicó que le entusiasma ver que su hijo Mateo se siente orgulloso de ella al verla a cuadro en la pantalla de televisión, además de que el sueldo que percibe en el programa de Televisa le permite brindar una estabilidad económica a su hijo y apoyarlo en sus estudios.

Pese al maltrato sufrido por parte de su entonces novio, a Galilea le costaba trabajo cortarlo pues estaba enamorada (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

“Ver la cara de mi chiquillo, de lo orgulloso que está. Cuando me voltea a ver con ese orgullo de ‘mamá estás en la tele’, y que se da cuenta. Cuando era chiquito (me preguntaba): ‘mamá, ¿por qué te piden fotos?’ Y esta parte de ver cómo disfruta mi trabajo, verlo bien, darle una estabilidad, que tenga escuela, toda esta parte que nos motiva de alguna u otra forma a las mamás todos los días a levantarnos temprano, a trabajar”, expresó.

