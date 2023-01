Babo de Cártel de Santa recordó su crudo paso por la cárcel: “Tuve una revelación”

Babo salió libre en 2008 tras pagar una fianza (Foto: Instagram/@babo_cartel)

Fue en el año 2007 cuando Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, líder de la banda de rap mexicana Cártel de Santa, fue recluido en un centro penitenciario en Nuevo León por el delito de homicidio, luego de asesinar, supuestamente de manera accidentada, a su amigo y compañero de banda Ulises Nayit Buenrostro.

El intérprete de Todas mueren por mí pasó nueve meses en el penal de San Pedro Garza García, de donde salió tras pagar una fianza de presuntamente 130 mil pesos. Tras ello, el polémico rapero continuó produciendo música y brindando presentaciones en vivo, lo que hasta la fecha lo sigue posicionando como uno de los raperos más famosos de México.

Ahora, Babo fue invitado al podcast Creativo, donde recordó aquellos crudos días que vivió en la cárcel, rodeado de peligrosos delincuentes.

El rapero siempre sostuvo que el asesinato de su ex compañero se dio de manera accidental (Foto: Instagram)

“Cuando estuve en la cárcel ya estaba con puros homicidas, pura cana larga, yo también dije: ‘pa’ qué me hago amigo de vatos que vienen por un tiempillo leve y voy a perder esa fuerza y yo vengo por tiempo largo’, estaba sentenciado a 25 a 40 años”, dijo el famoso que pudo salir en libertad en 2008.

“Ahí al final de cuentas un amigo es algo que te puede salvar la vida, pa’ qué me hago amigos que voy a perder en 5 años, entonces yo empecé a hacer relaciones de amistad con vatos que iban por penas así también largas y así el baile”, contó el rapero a Roberto Martínez, host del popular podcast.

Dentro del penal Babo se vio inmiscuido en un asunto de celulares de contrabando, por lo que fue castigado en un espacio sin ventilación donde vivió duros momentos.

“Me tuvieron castigado un rato porque pensaron que yo estuve involucrado en unos celulares que entraron ahí donde estaba en las celdas... estuve casi cuatro meses solo wey, sin lectura, sin escritura, sin tele, ni radio sin compañero de celda y no sabía si era de noche o de día, 24 horas de luz de esa que zumba y no sabía si era de noche o de día, una p*nche celda toda blanca a la v*rga”, recordó el artista.

Babo brindó la íntima entrevista al podcaster Roberto Martínez (Foto: IG @robertomtztv/@babo_cartel)

Durante su estancia en prisión, Babo pudo tener una noción del tiempo debido al apoyo de sus compañeros y a las visitas familiares que podía recibir.

“En el lugar ya no me hablaban, nomás uno, de los turnos que eran 24 por 48 era lo que me hacía darme una noción del tiempo, la visita era lo que me hacía darme una noción del tiempo, eso fue lo que nunca me dejaba abajo, mi familia, en aquel entonces de mis compas me estuvieron apoyando al 100 y ya estando adentro toda la raza me apoyó al 100″, recordó el músico.

Babo reconoció que la vida en la calle, el uso de drogas y su acceso a las armas de fuego fueron una combinación letal que terminó en el asesinato de su compañero en Cártel de Santa.

Tras su paso por la cárcel, Babo continuó adelante con Cártel de Santa (Foto: Instagram@babo_cartel)

“Ahí yo tuve una revelación muy grande sobre mi gran ego y mi estúpida cabeza pues yo estaba inmerso en esa situación por cosas de acá de pandillas y drogas, sabes... al final eso fue lo que me llevó ahí. Obviamente los hechos de los balazos y ese pedo pero todo el background que en ese momento lo que la gente no sabe y no lo voy a platicar aquí, lo van a tener que mirar en Netflix, todo ese background que me llevó a dispararle a un vato y una de esas balas picó pa’ arriba y le dio a un amigo mío”.

¿Cómo llegó Babo a la cárcel?

La noche del 30 de marzo de 2007, Babo se encontró a su amigo de la infancia Ulises Nayit y al chofer de Cártel de Santa, Juan “Micky” Chávez. Entonces el rapero disparó un arma calibre .38, la cual mató al momento a su amigo, además de herir a Chávez en la pierna. Algunos medios aseguraron que el cadáver de Ulises tenía tres impactos de bala en la espalda.

Babo fue detenido por la policía acusado de homicidio calificado y portación de arma de fuego. Posteriormente, Dávalos de Luna explicó que el asesinato de su amigo fue accidental, pues el sólo quería defenderse de Chávez, con quien no llevaba una buena relación.

El cantante estuvo preso por nueve meses, desde abril del 2007 hasta enero de 2008, pero salió de la cárcel tras pagar una fianza. Se decía entonces que el cantante podía pasar hasta 40 años en la cárcel por el crimen. Un mes después de su salida del reclusorio, Cártel de Santa estrenó el álbum Vol. IV, en donde Babo compuso un tema en donde habla sobre el incidente, llamado Cosas de la vida.

