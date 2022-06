Babo de Cartel de Santa hizo gratuita la suscripción a su cuenta de Only Fans

(Foto: Instagram/@babo_cartel)

Harto de las constantes suspensiones, restricciones y advertencias a su cuenta de Instagram, Babo decidió cambiarse a la plataforma de contenido exclusivo Only Fans.

La plataforma Only Fans consiste en establecer acuerdos entre creadores de contenido y suscriptores, las personas que así lo deseen deben subir fotografías o videos de forma mensual y sólo quienes cubran el costo pueden visualizarlo. Aunque se pueden publicar imágenes de cualquier tipo, predominan aquellas que son sensuales, eróticas e incluso sexualmente explícitas.

Sin embargo, el cantante de Cartel de Santa decidió no cobrar por la suscripción a su cuenta y cualquier persona puede tener acceso a su contenido siempre y cuando esté registrado en Only Fans.

En sus publicaciones, Babo demostró que usará la plataforma como una red social más, pues ha compartido tanto fotos de su cuerpo como publicaciones regulares.

Algunas figuras públicas que venden contenido en Only Fans son Bella de la Vega y Tristán, el hijo del cantante Yahir; por otro lado, hace algunos meses Ninel Conde anunció que abriría su cuenta en esta plataforma mientras que La Bebeshita, ex participante de MasterChef Celebrity, aseguró que la estrenaría en 2022.

Además, recientemente la ex vedette Lyn May reveló que sí estaría dispuesta a abrir su cuenta de Only Fans, una plataforma de contenido exclusivo donde las personas suelen publicar fotos sensuales o incluso eróticas.

Sin pensarlo demasiado, la también modelo de 69 años respondió “Claro, ¿Por qué no?”; así que los presentadores del matutino le pidieron que especificara el tipo de fotografías que publicaría. Ante esto, Lyn May dejó en claro que mostraría todo su cuerpo de forma explícita.

Esta conversación tuvo lugar en el programa De primera mano, en el que los conductores le mencionaron a la bailarina las características de esta plataforma y le preguntaron si se atrevería a cobrar por su propio contenido en la misma.

Karely Ruíz es una modelo de OnlyFans que se hizo tendencia este miércoles luego de que le regalara una quimioterapia a un joven de 17 años de Torreón. A través de redes sociales, los usuarios dijeron que además de ser bella por fuera lo es por dentro.

Y es que la joven de 22 años había dicho que regalaría una cirugía estética como agradecimiento por haber llegado a los 3 millones de seguidores en Instagram y tener un aumento constante de fans en sus redes sociales, sin embargo, le dio una quimioterapia a un joven.

Recientemente el grupo de hip-hop Cártel de Santa vivió captura de su colaborador Millonario. Mediante su página de Facebook, los oriundos de Santa Catarina Nuevo León dejaron un par de mensajes ambiguos.

Tras darse a conocer la detención de Millonario, el espacio oficial de la banda publicó una liga hacia un videoclip. Se trata de TUY, una de las últimas colaboraciones que realizó el detenido.

La canción en cuestión cuenta con la participación de los raperos mexicanos Alemán, Millonario y Adán Cruz y fue lanzado como single en el presente año.

Millonario aparece a la mitad de la canción con su notable voz. Dentro de algunos de los versos interpretados por el rapera destacó: “Como bomba estallo, te dejo en el hoyo. Pa’ matarlos tengo callo”.

