Viralizaron a Cartel de Santa por ayudar a jóvenes que intentaban cortar mangos: “Babo en acción”

Gran parte del público sueña con algún día coincidir con sus estrellas favoritas para conocerlos físicamente, pedirles un autógrafo y una fotografía, sin embargo, muy pocos logran hacerlo y todavía son menos quienes por cuestiones del destino se llevan una gran sorpresa al encontrarse con los artistas en situaciones inesperadas. Esto le ocurrió a unos jóvenes, quienes mientras intentaban cortar unos mangos recibieron ayuda de Cartel de Santa.

En las últimas horas se viralizó un video donde aparecen los miembros de la famosa agrupación mexicana ayudando a unas personas en su intento por arrancar unos mangos que estaban en la cima de un árbol. En el fragmento audiovisual publicado por @soyangeljorge en TikTok se puede apreciar a una persona tratando de mover las piezas de fruta con una rama larga, pero no funcionó, no obstante, continuaron intentando hasta que un grupo de hombres les brindó ayuda.

Eran los integrantes de Cartel de Santa, quienes optaron por hacer una especie de escalera humana para poder acercarse al árbol que estaba detrás de unas rejas y así, con ayuda de la misma rama, cortar la fruta. Afortunadamente, tan sólo bastaron un par de intentos para que lograran el objetivo y nadie salió lastimado.

Estaba cortando mangos con mi amiga bien agusto cuando pasó esto... Llegó Cartel de Santa junto a Babo a la acción

Al final, los jóvenes no sólo obtuvieron sus dulces frutos, también tuvieron la suerte de conocer a la banda en un contexto fuera de lo común. Como era de esperarse, no perdieron la oportunidad de tomarse una foto con Babo, vocalista de Cartel de Santa, y compartir su experiencia con los usuarios de la aplicación, quienes aplaudieron el gesto.

“Que random decir que cortaste mangos con Cartel de Santa”. “Te imaginas pelearte con alguien y de repente decirle: ‘Al menos yo me puse a robar mangos con Cartel de Santa y el babo’”. “México siempre tan surrealista”. “Ya me cansé de solo ser espectadora”. “Efectivamente Dios tiene a sus favoritos”. “El wey cuando llegue a su casa: no me lo van a creer”, fueron algunas reacciones en la sección de comentarios.

La agrupación famosa por canciones como Todas mueren por mí, La pelotona, El arte del engaño y Leve no se ha pronunciado al respecto y su video sigue corriendo en redes sociales.

Un niño celebró su cumpleaños con temática de Babo

Cartel de Santa es considerada como una de las bandas mexicanas con mayor presencia dentro del género gracias a su larga trayectoria en el medio artístico nacional. Por esa razón, tiene un gran número de fans en toda América Latina y aunque muchos suelen demostrarles su aprecio a través de redes sociales, pocos han ido más allá.

Tal es el caso de un niño que se viralizó en redes sociales por pedir que su fiesta de cumpleaños tuviera como temática al vocalista del grupo. Fue el pasado mes de mayo cuando una familia cumplió la petición del festejado y organizó un evento con imágenes y una espectacular piñata de Babo, hecha por la Piñatería Ramírez, famosa por sus creaciones de artistas o momentos virales.

La publicación de la fiesta viral reunió casi 2 mil likes y las personas dejaron comentarios como “Típico morrillo que anda descalzo se roba cosas de la tienda de la esquina y dice ‘me la pelas’”, “Yo quiero un hijo solo para hacerle un piñata así” y “Grande Babo”.

