AMLO justificó presencia de la Guardia Nacional en el Metro: “Van a decir que estamos militarizando al país”

AMLO justificó presencia de la Guardia Nacional en el Metro (Foto: Reuters/GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

El despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México generó diversas críticas entre la opinión pública debido a la “militarización” del transporte público, responsabilidad que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Va a tener más elementos que Sonora”: el ácido reclamo de Lilly Téllez por despliegue de la GN en el Metro La senadora del PAN descalificó el argumento del presidente López Obrador para respaldar la medida que entrará en vigor este 12 de enero VER NOTA

A un día de que se haya tomado esta medida con la colaboración de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, el jefe del Ejecutivo reiteró que la presencia de la GN en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) es para proteger a la gente con la interrogante de que este tipo de accidentes sean de origen premeditado.

“Todo lo que se hace está mal, como no vamos a utilizar a la Guardia Nacional si se trata de cuidar a la gente del metro ¿Por qué no hacerlo?, ¿Qué tal si son actos provocados y lo que quieren es que suceda una desgracia mayor, no lo vamos a evitar?, porque van a decir que estamos militarizando al país”, apuntó durante su conferencia desde Palacio Nacional.

AMLO habló sobre la llegada de la Guardia Nacional en el Metro de la CDMX

“No vamos a estar escuchando y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó a México”, agregó AMLO.

“¿Militarización? Bájenle”, respondió AMLO a críticas por Guardia Nacional en el metro Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este viernes 13 de enero VER NOTA

Información en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: