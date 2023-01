Metro CDMX: protestaron para exigir la salida de la Guardia Nacional de las instalaciones

Protestantes exigieron que la Guardia Nacional salga del Metro (Cuartooscuro/Twitter @tavotejeda5)

La tarde de este 12 de enero se desplegaron más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), como medida ante los incidentes que en días recientes han afectado su funcionamiento. En respuesta un grupo de personas encapuchadas se manifestaron en la estación Universidad.

Los manifestantes mostraron su inconformidad hacia la presencia de la GN mediante pancartas en las que, entre otras cosas, acusaron al gobierno de militarizar este espacio.

En uno de los mensajes que exhibieron en un cartel se posicionaron en contra de la Guardia Nacional en el Metro y recordaron a la joven de 18 años que murió en el choque de trenes entre las estaciones Potrero y La Raza.

Protesta en la estación del @MetroCDMX Universidad de la L3 otra vez como ayer al dar libre acceso a los usuarios y exigir, esta vez, que no haya presencia de la @GN_MEXICO_ en las instalaciones. 👇🏾 pic.twitter.com/xlWeLS8BsI — Tavo Ojeda✌ (@tavojeda5) January 12, 2023

“No a la militarización. El gobierno es responsable de las muertes del transporte. Justicia para Yaretzi”, se pudo leer en una de las pancartas. Otras de sus consignas fueron “Justicia para Adri y lxs muertxs de la Línea 12″ y “Metro chafa no se paga. Justicia para Yaretzi”.

Al grito de “La policía no me cuida, los militares me asesinan” los inconformes también dieron libre acceso a los pasajeros como parte de la protesta contra el mal servicio en el Metro de la CDMX y la presencia de los guardias nacionales. Además de que realizaron pintas con la frase “No pagues” en las taquillas y en las máquinas.

La Guardia Nacional en el Metro CDMX

Fue durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que solicitó apoyo de la Guardia Nacional ante los “hechos atípicos” de los últimos días.

La funcionaria aseguró que con esta medida se garantizará la seguridad de los usuarios del Metro. Por su parte Guillermo Calderón, director del STCM, respaldó esta decisión.

Sheinbaum anunció que la Guardia Nacional vigilará el Metro ante "hechos atípicos" (CUARTOSCURO.COM)

“El personal de la Guardia Nacional no estará armado y su labor contribuirá al reforzamiento de las acciones de seguridad que realiza la Policía Bancaria Industrial y Policia Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México”, informó el Metro de la CDMX en un comunicado.

De acuerdo con Sheinbaum, la tarde del 11 de enero solicitó a AMLO el envío de guardias nacionales a esta red de transporte. El presidente lo aprobó y durante su conferencia mostró respaldo a la jefa de Gobierno.

Para López Obrador no pasaron inadvertidas las críticas que esto desataría, por lo que mencionó: “Vamos a tener vigilancia, si a eso le llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad porque vale más prevenir que lamentar. Entonces vamos a cuidar al pueblo en el Metro”.

AMLO aprobó que la Guardia Nacional vigile el Metro (CUARTOSCURO.COM)

Señaló que la presencia de la Guardia Nacional brindará a la ciudadanía seguridad y en el STCM no habrá incidentes provocados.

“Lo que queremos es que no haya psicosis que, encima de todos los problemas cotidianos a los que se tienen que enfrentar, tengan la preocupación de algún accidente en el Metro y que pueda ser provocado”, fueron sus palabras.

Cabe recordar que tras el choque del Metro del pasado 7 de enero, en el que más de cien personas resultaron heridas y una joven murió, se han reportado varios incidentes, entre ellos dos incendios: el primero en la estación La Raza de la Línea 3 y el segundo en la estación Politécnico de la Línea 5.

