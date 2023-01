Cuáles son las marcas de papel de baño menos resistentes, según Profeco

La Profeco dio a conocer los papeles menos resistentes (Fotos: Archivo web)

El papel higiénico es considerado como un artículo de primera necesidad y que evidentemente es parte de la canasta básica, de tal forma que cada año, un usuario utiliza 424 metros de papel de baño en promedio, lo que equivale a 13.5 rollos, según los datos revelados en el estudio de calidad realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Durante una de las publicaciones de la Revista del Consumidor se dio a conocer que se examinaron 23 modelos correspondientes a 14 marcas de papel higiénico con grabados, color, con o sin aroma, con o sin protectores de la piel, en tamaño normal y jumbo, de los cuales 19 de ellos fueron de doble hoja, 3 de triple y uno de cuádruple.

Para llevar a cabo el estudio de calidad se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: información al consumidor, acabado, prueba de desintegración, contenido neto, dimensiones, determinación del gramaje, precio por gramo, resistencia de las hojas en seco y en húmedo y blancura.

La institución examinó 23 marcas (Fotos: Archivo web)

¿Cuáles son las marcas de papel de baño menos resistentes?

La institución realizó una prueba en diferentes papeles higiénicos para poder dar a conocer cuáles son los menos resistentes, de acuerdo con un análisis de fuerza en las hojas para determinar cuánta fuerza se necesita para romperlas en estado seco y cuánto peso soportan húmedas.

Según los resultados obtenidos, existen cinco marcas que son menos resistentes:

- Golden Hills: Premium Extra Suave, paquete con cuatro rollos de 250 hojas.

- Delsey Max: Mega Jumbo aroma a manzanilla, paquete con cuatro rollos de 400 hojas.

- Charmin: Ultra Soft Mega Plus, paquete con cuatro rollos con 326 hojas.

- Pétalo: Ultra Jumbo, paquete con cuatro rollos de 377 hojas.

- Kleenex: Mega Jumbo, paquete con cuatro rollos de 364 hojas.

5 marcas demostraron ser las menos resistentes

Cada una de las marcas anteriormente mencionadas fueron calificadas con una resistencia baja en sus hojas, de acuerdo con el estudio de la Profeco. Por otro lado, los más resistentes demostraron ser: Elite Gold, Charmin Ultra Soft Mega Plus, Charmin Ultra Strong Mega Plus y Regio Just-1.

Asimismo, señaló las marcas más caras: Charmin Ultra Strong Mega Plus, Charmin Ultra Soft Mega Mega Plus, Great Value Original y Pétalo Rendimax.

Mientras que los más económicos demostraron ser: Elite Dúo, Pétalo Ultra Jumbo y Level Papel Higiénico Premium. Además, el 57% de las muestras tienen por rollo, diámetros promedio de 12.0 a 12.7 cm, aproximadamente.

Tres marcas fueron las más económicas EFE/Painsa

Cabe señalar que el 91% de las muestras son fabricadas nacionalmente, de tal forma que únicamente dos de ellas son hechas en Estados Unidos, es decir Charmin Ultra Strong Mega Plus y Ultra Soft Mega Plus.

El análisis demostró que los papeles que son más lentos para desintegrarse fueron: Elite Gold, Charmin Ultra Soft Mega Plus, Charmin Ultra Strong Mega Plus, ya que tardan poco más de 9 minutos, mientras que los más rápidos fueron: Kleenex Cottonelle Beauty Care, Great Value Premium, Level Papel Higiénico Premium y White Cloud Ultra 3ply.

La información referente a los acabados señaló que el 52% de los modelos se encuentran libres de defectos a simple vista, mientras que los demás presentaron hojas perforadas, mal corte longitudinal, pliegues en las últimas hojas, ondulación en las orillas a lo largo del rollo, manchas, hojas rotas, desperdicio de las hojas por pegamento excesivo y deformación del acabado original de las hojas a todo lo largo del rollo.

