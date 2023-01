Checo Pérez y Bizarrap: la petición de la afición del piloto tras la canción de Shakira

La afición pidió a Checo Pérez y Bizarrap una sesión juntos (EFE/ archivo)

Luego del estreno de la Sesión #53 de Bizarrap con Shakira, las redes sociales se inundaron con una serie de memes y reacciones por las frases que dedicó la artista colombiana a Gerard Piqué tras terminar su relación de 12 años.

La “tiradera” al ex futbolista del Barcelona orilló a que los fans de otros deportes organizaran una petición dirigida al DJ argentino para que abra una sesión más, pero en esta ocasión con Sergio Checo Pérez como protagonista de la sesión.

En redes sociales recordaron la discusión que tuvieron Checo Pérez con Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil en 2022, por lo que insinuaron que la próxima sesión con BZRP sería una manera de marcar límites dentro de la escudería de Red Bull Racing y así reconocer al mexicano como una víctima de las circunstancias dentro de su equipo.

La afición pidió una sesión de Bizarrap con Checo Pérez (captura Twitter)

“Próxima tiradera con Bizarrap: Checo Pérez a Max Verstappen”, “la colaboración que todos estamos esperando. BZRP ft Checo Pérez”, “la tiradera vs Verstappen y Helmut” y “banda, no me lo van a creer”, fueron algunas de las reacciones que se viralizaron.

Y es que entre los seguidores de Checo, una vez que Max se negó a cederle la posición al mexicano en Sao Paulo en la penúltima carrera del 2022, aquel gesto generó que los fans autonombrados Checomanía iniciaran una serie de publicaciones en contra del piloto neerlandés.

En aquel momento, el subcampeonato estaba en juego para Sergio pues requería de un buen resultado para cerrar la temporada como el segundo mejor piloto de la temporada, pero un mal entendido con Verstappen impidió que Checo quedara por encima del bicampeón en el resultado final.

Ahora sí agárrate Max😈. pic.twitter.com/oovwXmiwBh — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) January 12, 2023

Cabe recordar que otro motivo por el cual entre la afición surgió la petición para la colaboración del productor musical con el piloto tapatío fue que anteriormente ambos ya habían tenido un acercamiento.

En 2021, BZRP tuvo una convivencia con la escudería austriaca, por lo que consideraron que ya tendrían manera de ponerse en contacto y así armar un tema musical en contra de Max Verstappen.

Otros más recordaron los rumores de una supuesta infidelidad de Checo Pérez a su esposa que surgieron luego de que el originario de Guadalajara, Jalisco, se coronó campeón en el Gran Premio de Mónaco y surgieron imágenes del piloto en estado de ebriedad acompañado de otras mujeres.

Los dos pilotos de Red Bull Racing, Max Verstappen y Sergio Pérez, compartieron podio del Gran Premio de Turquía. (Foto: Twitter @redbullracing)

“@bizarrap como ves una session con la mujer de Checo Pérez? Hizo lo mismo que Piqué pero con imágenes y crashgat” y “no estaría mal que hicieran una Bizarrap Session de la fiesta que se pegó Checo Pérez después del GP de Mónaco”, fueron algunos de los comentarios que compartieron los internautas.

