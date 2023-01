Natalia Alcocer denunció a su mamá por violencia familiar: “Yo no me puedo arriesgar”

La actriz expresó los maltratos que ha vivido de parte de su ex pareja (Foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

En 2022, Natalia Alcocer dio a conocer que fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su exesposo y aseguró que tras el fallo del juez tenía miedo de que su integridad y la de su familia estuvieran comprometidas. Tras esta difícil situación, la exconcursante de Survivor México dio a conocer que interpuso una denuncia en contra de su madre.

Fue durante una entrevista con Venga la Alegría donde Natalia explicó las razones por las cuales tuvo que proceder legalmente en contra de su progenitora.

“(Es una denuncia) de violencia familiar, pero lo hice porque ella me dijo que estaba levantando una denuncia en mi contra. Entonces yo lo único que hice fue defenderme”, señaló en primera instancia.

De acuerdo con Alcocer, estas medidas que tomó fueron de prevención para su persona y ahondó que, a pesar del cariño que le tiene a su progenitora, no está dispuesta a claudicar.

“Yo amo mucho a mi mamá y la relación que tenemos es increíble, la admiro mucho, es una gran mamá, pero no por el hecho de que alguien esté pasando por un mal momento en su vida o que no esté en su cien por ciento, puede echar a perder algo que es de suma importancia”, remarcó.

¡En exclusiva para #VLA, Natalia Alcocer nos revela que denunció a su madre por violencia familiar! 😱🚨 #DoyGraciasPor >> https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/mjjbzuX7B1 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 11, 2023

Según Flor Rubio el conflicto habría iniciado debido a que Natalia le prestó dinero a su madre, quien emprendería un negocio, no obstante, la señora se habría negado a regresar la cantidad que debía.

En este sentido, Natalia recalcó que el dinero que le dio a su madre sí era algo importante para ella, pues todos sus recursos económicos son destinados para la crianza de sus familiares.

“Hubo dinero de por medio donde de buena fe se dio y pues bueno, si tiene que regresar, regresará, es de mis hijas todo el dinero. Todo el dinero es de mis hijas y cuando yo se lo presto es de todo corazón y pues bueno, no se cumplió el acuerdo y yo voy a poner ante todo a mis hijas”, dijo ante las cámaras de Tv Azteca.

Finalmente, Alcocer aseveró una vez más que todo este proceso lo inició como una manera de protegerse ante cualquier situación que su madre pueda emprender contra ella.

“Esto lo hice no porque quisiera salir a contarles al mundo todos mis problemas, (sino) para que no me fuera a afectar algo tan delicado en un arranque emocional si pudiera afectarme a mí y a mis hijas. Estoy en un punto en que si fue un arranque, una mentira (...) yo no me puedo arriesgar, por eso fui y me protegí, por eso está la denuncia”, remató.

Hace casi un año, Natalia Alcocer compartió que su ex esposo la habría violentado emocional, física y psicológicamente. El pasado 15 de septiembre, la presentadora volvió a hacer uso de sus redes sociales para hablar sobre este maltrato, por lo que su denuncia pública se viralizó con la etiqueta #JusticiaParaNataliaAlcocer en Twitter.

En su video publicado el 20 de septiembre pasado , Alcocer mostró las pruebas de la violencia que sufrió y que habría sido cometida por su ex esposo Juan José Chimal Velasco. También incluyó un video donde su hija está llorando porque no quiere dejar la escuela y su papá le dice que el costo de la colegiatura ya es muy alta, por lo que no alcanza a cubrirla.

