Bellakath aseguró que importantes disqueras querían comprarle su canción de “Gatita” en millones de pesos

La cantante se ha posicionado como una de las mexicanas más reproducidas a nivel mundial (Foto: Instagram/@labellakath)

Durante 2022, la cantante Bellakath se posicionó como una de las más populares después de lanzar su éxito Gatita, sin embargo, cuando todo pintaba bien para ella, alguien reclamó los derechos de autor de la canción e inició todo un conflicto con la melodía -la cual incluso fue retirada por un tiempo de plataformas digitales-. A pesar de ello, la reguetonera contó que debido al auge que tuvo la canción hace unos meses, importantes productoras musicales le ofrecieron millonarios contratos por obtener la melodía.

Por qué retiraron “La gata de la agrícola oriental” de Bellakath en plataformas musicales A días de haber iniciado el 2023, la cantante enfrenta una nueva controversia por no contar en su catálogo con la segunda canción que más vistas le generaba VER NOTA

Fue durante una entrevista para el canal de Youtube de Gusgri donde la famosa confesó cómo se sintió después de recibir dichas propuestas.

“Sí me ofrecieron una buena cantidad, pero yo dije: ‘No le voy a vender mi alma al diablo por ninguna razón’”, comenzó a decir.

Criticaron a Brenda Zambrano por bromear con “fugarse” con Ovidio Guzmán tras su detención Usuarios de redes sociales también explotaron contra una integrante de “Las Perdidas” por decir que el presunto capo es “guapo” VER NOTA

De acuerdo con Bellakath, las cifras que le propusieron para negociar su canción ascendían de los 10 millones de pesos, lo cual, en algún momento sí la dejó pensando.

“De las más importantes recibí tres propuestas muy importantes, (me ofrecían) millones de pesos. era un buen porcentaje, algunos querían quedarse con el 30%, otros con el 15% -pero daban menos millones de pesos- y yo decía: ‘Pero por qué vender mi canción de la Gatita si yo me la pasé... cómo se te ocurre. Así que sean 12 millones”, aseveró.

(Instagram/@labellakath)

Según la famosa, uno de los factores por los cuales no quiso aceptar ese dinero fue porque consideró que la cifra tal vez no sería suficiente para hacerse de un patrimonio.

Carlos Villagrán se despedirá de “Kiko” tras más de 50 años de interpretarlo El actor compartió que tomó la decisión de retirarse debido a su edad y los planes que tiene a futuro VER NOTA

“Fíjate que lo pensé, pero dije, aquí ninguna casa cuesta 12 millones, yo para que los voy a querer, ni la risa. Algunos me decían 12 millones por comprarla, por cederla y era todo”, recalcó.

De igual manera, Bellakath contó que habló seriamente con su mamá y su progenitora le habría dicho que tal vez no era la mejor opción ceder los derechos de Gatita.

“La verdad jamás dije: ‘A ver, ¿cómo está tu contrato?’, sólo me llegó la propuesta, la leí, no me interesó. Hubo una de 16 millones, le dije a mi mamá: ‘Pues ya hay que darla, la gente ya sabe que es mía, ¿cómo ves?’ y me dijo: ‘No sé, hija, quien sabe si tengas que pagar todo eso y cómo vamos a hacerle” y dije: ‘No, pues sí”, recordó la joven.

El clip rápidamente se viralizó en redes sociales y algunos internautas mostraron sus opiniones respecto a la decisión que tomó Bellakath.

“Cual es esa canción y quien es ella”. “Y se la terminaron quitando”. “Aquí en mi barrio por un verso de tres líneas, me dan 20 pesitos y dos cigarros jaja”. “Es que no le conviene porque para ella solo sería un solo pago, en cambio ella teniendo la canción ganará más y más”, son algunas de las menciones.

Hilda Katherinne Huerta Díaz, su nombre completo, es una joven de 25 años que, según ella misma lo ha declarado, no se imaginó la gran popularidad viral que le daría su proyecto musical, sin embargo no todo ha sido positivo para la joven, ya que también ha sido blanco de ataques de parte de personas que descreen de su concepto artístico.

Bellakath ha sido víctima de los comentarios de diversos internautas, quienes han criticado la letra de sus canciones, el ritmo que enarbola y hasta la imagen de la cantante, dado que ella misma ha revelado haber recurrido a múltiples cirugías estéticas en rostro y cuerpo.

SEGUIR LEYENDO