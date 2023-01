Joven presumió que le hizo una misa a Jenni Rivera cuando se enteró de su fallecimiento: “Era muy fan”

(Instagram/Tiktok)

El 9 de diciembre de 2012 conmocionó a los mexicanos, pues trascendió la noticia de la trágica muerte de Jenni Rivera, quien fue víctima de un accidente aéreo. Así a diez años de su fallecimiento, uno de sus fans confesó en redes sociales que durante aquella época decidió hacer una misa en honor a la cantante como forma de honrarla.

Fue a través de TikTok donde el usuario identificado como Eli Flauta @eli_flauta contó que era un fiel seguidor de la Diva de la banda, por lo que su muerte fue un hecho que lo marcó en sobremanera.

·Yo le hice una misa, yo era muy fan de la Jenni Rivera, super fan (...) me sé todas las canciones·, comenzó a decir entre risas.

De acuerdo con lo narrado con el joven, cuando el era menor tenía deseos de consagrarse a la iglesia, por lo que no se le hizo raro hacerle una ceremonia religiosa a la cantante de éxitos como La gran señora, De contrabando o Amiga si lo ves.

Foto: M. Tulia Pèrez Bocanegra/Cuartoscuro

“Cuando se murió yo todavía era chiquillo y yo quería ser padrecito, pues cállate que yo jugaba a que era padrecito y cuando se murió la Jenni yo le hice una misa”, recalcó.

Eli aseguró que en ese entonces no contaba con acceso a plataformas digitales, por lo que realizar una publicación en honor a la artista no fue una opción. Debido a eso decidió hacer algo más original para honrarla.

“No había Facebook en mi rancho para publicarle el pésame a la familia, pero sí estaba yo para hacerle su misa. Ese día fue San Juditas, la Virgencita y el Niño Dios”, contó.

Aunque el joven no dio más detalles sobre como fue el evento religioso que realizó, usuarios en esta red social rápidamente comentaron otras cosas curiosas que hicieron hace una década para despedirse de Jenni Rivera.

“Yo le hice un mini funeral afuera de mi casa”. “La directora de mi primaria pidió un minuto de silencio en el acto cívico”. “Mi vecina le hizo rosario a Jenni y a Valentin Elizalde. cabe mencionar que asistí a ambos”. “Yo debí tener 8 años y mi mamá me contó que yo le hice una mesa de difuntos y le llore hasta invite café a las vecinas que venían a rezarle”. “Yo escribí una carta pidiendo que me enterraran en el mismo cementerio”, “Nosotros en la secundaria o prepa no recuerdo le hicimos un altar de muertos y le pusimos unas maruchanes porque según fue su último alimento”, son algunos de los comentarios.

(Foto: Instagram/@jennirivera)

En una antigua entrevista exclusiva para Infobae México, Johnny Rivera y Jacqie Rivera-hijos de la cantante- revelaron que en los próximos meses habrá muchas sorpresas para los fans de Jenni Rivera, pues no solo tienen contemplado lanzar otro tema inédito, también están planeando hacer algo “en familia”, pero no compartieron detalles al respecto. Sin embargo, explicaron que podrían retomar el holograma de su madre para llevarla nuevamente a todo México.

“Hace unos años salió un holograma y queremos intentarlo de nuevo, pero la tecnología va cambiando y queremos encontrar lo mejor para darle lo mejor no solamente al legado de mi mamá, también a sus fanáticos. El año que viene [2023] vamos a estar haciendo un tipo concierto para honrarla, va a ser un año con muchas cosas”, comentó Jacqie para este medio.

