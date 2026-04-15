México

Agencia británica apuesta por la lucha libre mexicana para promocionar paleta de caramelo

La campaña convierte un problema cotidiano en una idea creativa inspirada en la lucha libre

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La estrategia combina tradición cultural con un enfoque innovador de marketing. (Ilustración: Jovani Pérez)
La estrategia combina tradición cultural con un enfoque innovador de marketing. (Ilustración: Jovani Pérez)

La marca Chupa Chups presentó una nueva estrategia publicitaria bajo el concepto “No more wrestling”, con la que busca destacar un cambio en el diseño de su empaque, ahora más sencillo de abrir. La propuesta transforma una mejora funcional en una narrativa visual inspirada en la cultura popular, apostando por una idea creativa con alto impacto.

La campaña surge a partir de una experiencia común entre los consumidores: la dificultad para retirar el envoltorio de las paletas de caramelo. Lejos de comunicar esta modificación desde un enfoque técnico, la marca decidió reinterpretar ese momento cotidiano como una especie de enfrentamiento simbólico, convirtiendo la acción de abrir el producto en una “lucha” metafórica.

El diseño mezcla cultura mexicana y creatividad publicitaria para destacar un cambio en el producto.
El diseño mezcla cultura mexicana y creatividad publicitaria para destacar un cambio en el producto.

Para construir esta idea, el concepto visual retoma elementos característicos de la lucha libre mexicana, trasladando ese universo al lenguaje gráfico de la campaña. Como resultado, se desarrollaron tres máscaras elaboradas a partir de los propios envoltorios del producto, una decisión que conecta directamente con la identidad cultural del deporte espectáculo.

La marca apuesta por una narrativa visual basada en experiencias cotidianas
La marca apuesta por una narrativa visual basada en experiencias cotidianas

Las piezas fueron creadas en colaboración con el diseñador mexicano Arturo Bucio, quien aportó su experiencia en la elaboración de máscaras tradicionales. Cada diseño incorpora detalles visuales vinculados a distintos sabores —manzana, fresa y cola—, generando estilos diferenciados que permiten identificar cada variante del producto.

La campaña transforma la dificultad de abrir el producto en un concepto visual llamativo.
La campaña transforma la dificultad de abrir el producto en un concepto visual llamativo.

El mensaje principal se refuerza con el uso del lema “No More Wrestling”, acompañado de una tipografía inspirada en los carteles clásicos de la lucha libre, lo que fortalece la coherencia estética de toda la campaña. Esta decisión gráfica contribuye a posicionar el concepto de manera clara y atractiva para el público.

El desarrollo creativo estuvo a cargo de la agencia británica BBH Londres, mientras que la estrategia de medios fue gestionada por Wavemaker. Por su parte, Build Hollywood participó en la adquisición de espacios publicitarios en formato flyposter, reforzando la presencia visual de la campaña en exteriores.

La iniciativa se desplegará tanto en espacios urbanos como en plataformas digitales en mercados como Reino Unido y España, buscando conectar con audiencias diversas a través de un lenguaje creativo que mezcla funcionalidad, cultura y entretenimiento.

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