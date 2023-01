La verdad detrás del video de AMLO llorando que compartió Vicente Fox en Twitter

El expresidente panista, Vicente Fox, difundió un video en el que se aprecia al mandatario tabasqueño presuntamente llorando (Captura de pantalla)

El pasado martes 10 de enero en la Ciudad de México se llevó a cabo la Cumbre de Líderes del Norte, magno evento de política internacional en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador, su homólogo Joe Biden y el primer ministro candiense Justin Trudeau, se reunieron para abordar problemáticas que aquejan a las tres naciones cuyos gobiernos encabezan.

Biden planea visitar la frontera entre México y EEUU previo a su reunión con AMLO El anuncio se dio un día después de que el mandatario de los Estados Unidos declinara la invitación de usar la pista del AIFA, por lo que arribará al país en el Aeropuerto de la Ciudad de México VER NOTA

Por la naturaleza del evento, no es sorpresa que los ojos de la opinión pública y de los medios de comunicación estuvieran puestos en los mandatarios y el evento, dejando una gran cantidad de fotografías y videos que inmortalizaron el importante encuentro entre los líderes de México, Estados Unidos y Canadá.

Pese a que dicho material audiovisual comenzó a viralizarse en redes sociales en cuestión de minutos, entre el cúmulo de grabaciones destacó una muy peculiar en donde se aprecia a Andrés Manuel López Obrador entablar una conversación con Joe Biden, no obstante, por sus ojos llorosos y semblante pareciera que el mandatario tabasqueño está llorando.

El rostro del mandatario tabasqueño se aprecia con un gesto triste y sus ojos llorosos (Captura de pantalla)

Por si solo, el video generó todo tipo de opiniones entre usuarios de redes sociales, sin embargo, fue hasta que llegó a ojos del expresidente panista Vicente Fox que las redes sociales estallaron en burlas.

De los enfrentamientos en Sinaloa al abatimiento de “el Neto”, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia matutina del presidente de México este jueves 05 de enero VER NOTA

“SANTO DIOS!! QUÉ ES ESTO????”, escribió el exmandatario de la bancada blanquiazul en un mensaje de Twitter en el que adjuntó la peculiar grabación.

Aunque las redes sociales suelen ser un medio eficaz de comunicación, tanto dichas plataformas como las nuevas tecnologías han orillado a miles de usuarios a poner en tela de juicio los mensajes y materiales que diariamente circulan en la web y, de este modo, internautas le explicaron a Vicente Fox que la verdad detrás de aquel video estaría relacionada con un famoso filtro de TikTok que fue aplicado a rostro del mandatario tabasqueño.

Qué es lo verdaderamente “trascendente” de la visita de Joe Biden a México, según Lilly Téllez El mandatario estadounidense arribará a tierras mexicanas este 08 de enero, su avión aterrizará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) desde donde se trasladará por tierra a la Ciudad de México VER NOTA

“Es un filtro de TikTok. No es su expresión real en ese momento”; “Es un filtro! Apoco cree que es real?”; “Mi abuelito igual cree que estos filtros son reales”; “Jajaja un video alterado”, fueron algunas de las expresiones recuperadas de la caja de comentarios de la publicación de Vicente Fox.

SANTO DIOS!!

QUE ES ESTO???? pic.twitter.com/OEAvzVUvJE — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 10, 2023

Vicente Fox no emitió ningún comentario respecto al controversial video, no obstante, la grabación si desató una serie de burlas tanto para Andrés Manuel López Obrador por la alteración de su rostro como para el exmandatario panista por no estar al tanto de las nuevas tecnologías y su uso para crear contenido humorístico.

Vicente Fox en TikTok

El expresidente panista publicó su primer video en la red social para invitar a sus seguidores a asistir a la marcha en defensa del INE (Foto: Captura de pantalla)

Aunque el expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) fue severamente criticado por no estar al tanto de los filtros que se utilizan en diferentes redes sociales, Vicente Fox si posee con una cuenta en TikTok, la cual estrenó durante el mes de noviembre de 2022 con la finalidad de convocar a la ciudadanía a participar en la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE).

“No sé por dónde empezar, pero esta vez hablo muy en serio” fue una de las frases con las que el expresidente del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, estrenó con la publicación de un video su cuenta en la popular red social TikTok.

Aunque el exmandatario ya contaba con cuentas en redes sociales como Twitter en donde constantemente emite sus controversiales opiniones, su incursión en una nueva plataforma generó gran revuelo entre la ciudadanía y personalidades de la política mexicana.

Hasta el momento en el que se escribe esta nota, Vicente Fox cuenta únicamente con dos videos publicados en su perfil de TikTok, así como con 123 seguidores y 105 “me gusta”.

SEGUIR LEYENDO: