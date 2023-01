Reportaron que Ricardo Mejía desobedeció a Morena y se registró a la gubernatura de Coahuila

(Gobierno de México)

El subsecretario de Seguridad del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, se habría registrado como precandidato a la gubernatura de Coahuila, pese a que en Morena se definió que el abanderado será el senador Armando Guadiana, según reportó este miércoles 11 de enero el periodista Sergio Sarmiento.

“El subsecretario de seguridad ciudadana Ricardo Mejía Berdeja se ha registrado ante notario como candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Mario Delgado, presidente de Morena, le había pedido aceptar la candidatura de Armando Guadiana o sería considerado traidor”, señaló el comunicador a través de sus redes sociales.

Un día antes, el funcionario federal informó que seguirá en la lucha en el tema de la gubernatura de Coahuila, aunque no especificó si lo hará bajo los colores de Morena o una eventual coalición entre el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

Por su parte, Armando Guadiana, virtual candidato de Morena, pidió a Mejía trabajar en unidad por los ideales del movimiento de Morena, sin importar la persona. También criticó a los miembros de ese partido que actúan como “chapulines”, dejando de lado los valores políticos.

Armando Guadiana se perfila como el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila (Facebook/Mario Delgado)

En días pasados, Ricardo Mejía Berdeja publicó un video en sus redes sociales donde advirtió que seguirá su lucha por gobernar Coahuila y por ello, pronto habría noticias. Cabe destacar que el funcionario federal no aceptó de buena gana los resultados de la encuesta de Morena donde Guadiana resultó ganador.

“La lucha sigue, no podemos permitir que no pase nada, que haya un juego arreglado, que pareciera que esta impunidad va a ser permanente. Habrá noticias pronto. Lo que hemos puesto en esta lucha es convicciones y que las cosas no pueden seguir como están, no podemos permitir más “Moreitato”, más juegos arreglados”, dijo el subsecretario de Seguridad.

De acuerdo con fuentes de la entidad, este martes, Mejía Berdeja se inscribió al proceso electoral, rompiendo la tradición de Morena de registrar a una sola persona a la precandidatura, esto como una forma de mantener la unidad interna.

#AzucenaALas10 | El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía compartió un video a partir del cual se ha especulado que podría competir por la gubernatura de Coahuila, abanderado por el PT o PVEM pic.twitter.com/qV903hMFok — Azucena Uresti (@azucenau) January 11, 2023

A mitad de diciembre, Mario Delgado, líder nacional de Morena, presentó los resultados de la encuesta interna para definir a su aspirante al gobierno de Coahuila, donde Armando Guadiana resultó ganador, dejando hasta un lejano tercer lugar a Mejía Berdeja.

Ante la inconformidad de Mejía por los resultados, el propio presidente de la República, y fundador de Morena, pidió a los aspirantes de ese partido respetar el método de selección y sobre todo, aceptar los resultados.

Mejía siguió la carrera por la gubernatura

El subsecretario de Seguridad encabezó marcha en Coahuila (Twitter/@Polemista4T)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó las sanciones que impusieron el Instituto y Tribunal Electoral de Coahuila en contra con el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, por lo que ordenó que retire propaganda y se abstenga de realizar mítines en la entidad.

Durante la sesión del pasado 29 de diciembre, por unanimidad y sin citar a sesión pública, el máximo tribunal en materia electoral dejó firmes las medidas cautelares, así como la tutela preventiva que emitieron las autoridades del estado con el fin de que se garantice la equidad en el proceso electoral que culminará los primeros días del próximo mes de junio.

Las denuncias fueron interpuestas por militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos de cara a los comicios para la renovación de la gubernatura de Coahuila; además, solicitaron medidas cautelares y de tutela preventiva.

“La Sala Superior, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, confirmó la sentencia impugnada, debido a que el subsecretario no logró desvirtuar el dictado de las medidas cautelares por tutela preventiva, toda vez que sus agravios resultaron infundados e inoperantes”, se pudo leer en la sentencia.

