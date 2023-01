Gustavo Adolfo Infante defendió a Maryfer Centeno tras pelea en vivo: “De cultura tiene 20 veces más que Niurka”

(CApturas de pantalla/Youtube)

Niurka Marcos está nuevamente en el ojo del huracán después de arremeter en vivo contra la grafóloga Maryfer Centeno y armar un zafarrancho que se viralizó en redes sociales. Ante esta situación, Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y apoyó públicamente a la joven.

Fue durante su programa De primera mano donde el conductor retomó la pelea que se presenció Se tenía que decir, que es una sección de La Saga.

“(Maryfer) me parece que tiene 32 años de edad, pero ella tiene tres carreras, es grafóloga pericial, es abogada, ha estudiado psicología, entonces de cultura tiene 20 veces más que Niurka Marcos”, aseguró en primera instancia.

Asimismo, el presentador de El minuto que cambió mi destino remarcó que Maryfer reaccionó de la forma más acertada a pesar de que tenía muchos factores en contra.

“Ella, a pesar de ser una mujer tranquila, respondió en el momento en que tenía que responder”, dijo.

Gustavo Adolfo se mostró inconforme con la actitud que tuvieron los otros presentes del programa durante la pelea y aseguró que no fue la reacción más correcta, pues -desde su perspectiva- eso solo alentó la discusión más allá de mediarla.

“Después los compañeros que tiene ahí... no es posible, en vez de que haya un equipo solido se morían de la risa y la atizaban más para que la siguiera fregando”, mencionó y agregó:

Adela Micha que es la que tiene la concesión del canal este: ‘Yo no tengo nada que ver’ entonces, ¿para qué está ahí? ¿para darles rating, que le tiendan un cuatro y la frieguen de esta manera?

Finalmente, Infante aprovechó para lanzarle un mensaje a la grafóloga y la instó a no prestarse a ese tipo de polémicas, además recordó que es una joven con estudios.

“Entonces, donde te traten de esa manera, no estés, Maryfer, eres una profesional con todas las credenciales con todas las credenciales profesionales y el respeto del público”, aseveró.

Cómo fue la pelea entre Maryfer y Niurka

Durante Se tenía que decir, Niurka Marcos confrontó a Maryfer Centeno por un video que hizo en el pasado analizando su relación con Juan Vidal.

“Hate es toda la gente que tira mierd* viniendo de donde venga, entonces, escucha bien lo que yo te estoy diciendo, a mí me tira mierda una cierta cantidad de gente, pero quienes me aman y me defienden evidentemente le tiran mierd* a quien me tira mierd* a mí [...] entonces aquí todo mundo es hate, porque tú [Maryfer Centeno], cuando me conociste me hiciste un perfil muy perro de una persona super estable”, aseveró Niurka exaltada.

Ante esto, Centeno intentó mantener la calma en todo momento y le mencionó en repetidas ocasiones a Niurka que cambiara su tono de voz, porque ella no la estaba atacando. Sin embargo, la cubana no cedió y arremetió contra la joven.

“Tú a mí no me vas a psicoanalizar porque a mí me vale madr*s lo que tú opinas. Esa mam*da que tú haces de adivinar el cuerpo, cómo se mueve [...] niña culicag*, qué edad tiene esta escuincla que todavía le falta la mitad de la vida por vivir para que esté psicoanalizando, te falta muchas masturbadas”, comentó Niurka.

